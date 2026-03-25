Eesti sportlased tõid taekwondo reitinguturniirilt kolm pronksmedalit

Belgium Openil osalnud Eesti koondis. Autor/allikas: Erakogu
Nädalavahetusel toimus olümpia-taekwondo prestiižne rahvusvaheline reitinguturniir Belgium Open.

Eesti Taekwondo Akadeemia meeskond võitsid koguni kolm pronksmedalt. Medalile tulid Magnus Joesalu, Trevon Jürisaar ja Nikas Kardava.

Väärikalt esinesid ka teised sportlased: Laura Joesalu saavutas viienda koha, Rebekka Sild ja Stefani Nikolaeva mõlemad üheksanda koha ning Denis Muskevitš, Lars-Lucas Liiu, Aleksandr Muskevitš ja debüüdi teinud Marten Metsmaa jagasid oma klassides 17. kohta.

"Sellisel turniirilt tuua koju kolm medalit on tase omaette, võideldes riikide vastu, kellel on suur ajalugu ja parimad võimalused. Olen oma sportlaste tulemuste uhke," kommenteeris treener Aleksandr Galaktionov.

Aprillis osaletakse juunioride maailmameistrivõistlustel ja mais täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel. "Konkurents on väga tugev, kuid anname endast parima," märkis Galaktionov.

Eesti sportlased tõid taekwondo reitinguturniirilt kolm pronksmedalit

