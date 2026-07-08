Eesti taekwondokad võitsid ajaloolise kulla ja hõbemedali

Eesti Taekwondo Akadeemia sportlased saavutasid viimastel rahvusvahelistel turniiridel Horvaatias ja Prantsusmaal ühe kuld- ja ühe hõbemedali.

Horvaatias peetud juunioride E2-kategooria reitinguturniiril Cigra Open võitis Lars-Lucas Liiu kuldmedali. Eesti Taekwondo Akadeemia teatel on tegemist esimese korraga, kui Eesti sportlane on juunioride arvestuses selle tasemega turniiril kuldmedalini jõudnud.

Liiu alistas teel esikohani Horvaatia, Itaalia ja Sloveenia sportlasi ning teenis võiduga 20 maailma edetabeli reitingupunkti.

Möödunud nädalavahetusel Prantsusmaal toimunud rahvusvahelisel Solidarity Openil võitis Laura Jõesalu hõbemedali.

Magnus Jõesalu ja Marten Metsmaa lõpetasid võistluse viienda kohaga, kaotades napilt medaliheitlustes. Denis Muskevits tegi täiskasvanute klassis debüüdi, võites avaringis Prantsusmaa sportlase, kuid kaotas teises kohtumises Montenegro vastasele ning sai üheksanda koha.

Treener Aleksandr Galaktionov ütles, et on sportlaste esitustega väga rahul.

"Oleme oma sportlaste üle tohutult uhked! Suur tänu kõigile toetajatele ja fännidele – liigume edasi järgmiste võitude poole!" ütles Galaktionov.