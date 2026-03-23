Kardisõitja Tamm astus Itaalias pjedestaalile

Tamm osaleb käesoleval hooajal OK Junior klassis, kus oli seekord stardis kokku 74 osalejat. Sellest hooajast kuulub ta Parolin Racing Kart tehasetiimi, millel on erinevates klassides üle kümne sõitja.

WSK on maailma mõistes kõige tugevama konkurentsiga sari ning kuigi võistlused toimuvad Itaalias, siis osalejaid on Ameerikast Austraaliani.

Kui aasta alguses ei olnud sõidutempo kõige parem ning just kvalifikatsioonid olid proovikiviks, siis nüüd ajasõit klappis ja tulemuseks tugev kuues koht. "Väga pingeline, proovisin head kohta hoida ja mitte vigu sisse lasta, kõige hullem on kui sõidad kvalifikatsioonis hea tulemuse ja siis mõnes eelsõidus nulli saad, kohe on lootus heale kohale kadunud," sõnas Tamm eelsõitude kohta.

Eelfinaalis startis Tamm kolmanda koha pealt ning sai hea positsiooniga peale esimest kurvi kohe teiseks. Seal püsis ta sõidu esimese neljandiku, kuid siis rikkus võitlus esikoha peale sõidurütmi ning üks hetk langes Tamm lausa kaheksandaks, kuid eessõitjate eksimus tõi eelfinaali lõpptulemuseks kuuenda koha.

Eelfinaalide järel oli Tamm viiendal kohal, mis tähendas finaali sisekurvist startimist. Finaal oli täielikud Ameerika mäed. Start sujus, aga viiendal ringil leidis Tamm end sarnaselt eelfinaalile kaheksandalt kohalt. Finaal oli oma nime vääriline, sest viis ringi enne lõppu oli esikümme ühe sekundi sees ja Tamm võitles järjest end ettepoole. Eelviimasel ringil oli ta neljandal positsioonil ning kuna esikohale käis tihe ragistamine, siis esimesed kaks otsustasid sõidu saatuse eelviimases kurvis. Meestel käisid küljed kokku. Risti rajale lennanud konkurendist pääsesid kõik õnneks mööda ja tänu kiirele reaktsioonile noppis eestlane pjedestaalikoha.

"Kuna hooaja algus on olnud väga rabe, siis on mul käesoleva nädalavahetuse üle väga hea meel. Mootorispordil on mitu külge, lisaks sellele, et ennast peab vormis hoidma on vaja ka head tehnikat ja õnne, siin Franciacortas klappis kõik. Suured tänud Parolinile, minu mehaanik Madis Laivile ning muidugi emale ja isale. Seda positiivset emotsiooni oli meile kõigile vaja," ütles Tamm.

Tamme ootab juba see nädalavahetus ees testimine Lõuna-Itaalias, sest La Conca rajal sõidetakse aprilli esimesel nädalavahetusel Champions of the Future Euro Series esimene osavõistlus ning samas kohas nädal hiljem FIA Euroopa Meistrivõistluste esimene etapp.

Teiste eestlaste tulemused:

Mini U10 (41 osalejat)

Sten Mihailov Q25 / Finaal 29 (-11)

Mini Gr.3 (58 osalejat)

Joonas Tamm Q11 / Finaal 21 (+10)

Dominik Lepp Q30 / Finaal 25 (+10)

Johann Laidvee Q52 / Peale eelsõite koht 47, peale eelfinaale 50 (36 saab finaali).

OK Junior (74 osalejat)

Albert Tamm Q6 / Finaal 3 (+2)

Mark Loomets Q27 / Finaal 18 (+15)

OK (81 osalejat)

Aron Kivilo Q75 / Peale eelsõite 72, viimasena eelfinaali. Eelfinaalides 69 (36 saab finaali).

OK-N Junior (53 osalejat)

Aston Asmer Q9 / Finaal 10 (+14)

KZ2 (62 osalejat)

Markus Kajak Q26 /Finaal 25 (+1)