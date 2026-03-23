X!

Finaalis 147-punktise seeria löönud Tai mängija alistas O'Sullivani

Thepchaiya Un-Nooh Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Hiina linnas Yushanis toimunud snuukri reitinguturniiri World Open finaalis oli Tai mängija Thepchaiya Un-Nooh parem ala suurkujust Ronnie O'Sullivanist 10:7.

Turniirile alles 41. asetusega tulnud, aga poolfinaalis maailma esinumber Judd Trumpi konkurentsist lülitanud Un-Nooh jäi O'Sullivani vastu 0:4 kaotusseisu, aga ei vandunud alla.

Järgnevalt võitis Tai esindaja lausa kuus partiid järjest ja asus 6:4 juhtima. Järgmised kolm partiid kuulusid aga taas O'Sullivanile. Kuid mängu lõpus näitas Un-Nooh võimsat taset ja võitis 10:7.

Seejuures lõpetas Un-Nooh kolme century break'iga ehk vähemalt sajapunktise seeriaga. Matši 15. partiis sooritas ta aga täiusliku seeria ehk kogus 147 punkti järjest.

"Tahtsin endast lihtsalt parima anda, sest ma ei teadnud, millal võin uuesti finaalis olla," sõnas Un-Nooh pärast edukat etteastet. "See on nagu topeltunistusest koosnev finaal. See on olnud alati minu unistus - võita finaalis Ronnie O'Sullivani vastu tiitel. See on midagi, mida ma ei unusta kogu ülejäänud elu. Ja finaalis Ronnie O'Sullivan vastu 147 punkti on suur au.

"See on minu esimene kord suur võistlus võita ja see on minu karjääri suurim auhind. See on unistuse täitumine ja samm edasi."

Ka O'Sullivani turniir on kaotusest hoolimata märgiline, sest veerandfinaalis kogus ta kõmri Ryan Day vastu 153-punktise seeria, mis on snuukriajaloo rekord. See oli võimalik tänu Day eelnevale eksimusele, mis andis inglasele tavatu edu.

Enne snuukrihooaja kulminatsiooni ehk aprilli keskpaigas Sheffieldis algavaid maailmameistrivõistlusi on pidada veel vaid üks reitinguturniir: järgmisel nädalal selgitatakse Manchesteri linnas Tour Championshipi võitja.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

17:48

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

17:17

Kask ja Cicetti vedasid naiskonna poolfinaali, Üprus säras Austrias

16:54

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

15:45

Ruben Voldi sõidud Itaalias ei kulgenud soovitult

15:11

Finaalis 147-punktise seeria löönud Tai mängija alistas O'Sullivani

14:49

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

14:44

Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

14:05

Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

13:27

VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

16.03

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

16.03

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16.03

Haukanõmm: IPC justkui poeb septembris tehtud otsuse taha

Loetumad uudised

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse Uuendatud

22.03

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

22.03

Paide päästis dramaatilise lõpuga mängus Levadia vastu viigipunkti Uuendatud

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

22.03

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne Uuendatud

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

