Finaalis 147-punktise seeria löönud Tai mängija alistas O'Sullivani

Turniirile alles 41. asetusega tulnud, aga poolfinaalis maailma esinumber Judd Trumpi konkurentsist lülitanud Un-Nooh jäi O'Sullivani vastu 0:4 kaotusseisu, aga ei vandunud alla.

Järgnevalt võitis Tai esindaja lausa kuus partiid järjest ja asus 6:4 juhtima. Järgmised kolm partiid kuulusid aga taas O'Sullivanile. Kuid mängu lõpus näitas Un-Nooh võimsat taset ja võitis 10:7.

Seejuures lõpetas Un-Nooh kolme century break'iga ehk vähemalt sajapunktise seeriaga. Matši 15. partiis sooritas ta aga täiusliku seeria ehk kogus 147 punkti järjest.

"Tahtsin endast lihtsalt parima anda, sest ma ei teadnud, millal võin uuesti finaalis olla," sõnas Un-Nooh pärast edukat etteastet. "See on nagu topeltunistusest koosnev finaal. See on olnud alati minu unistus - võita finaalis Ronnie O'Sullivani vastu tiitel. See on midagi, mida ma ei unusta kogu ülejäänud elu. Ja finaalis Ronnie O'Sullivan vastu 147 punkti on suur au.

"See on minu esimene kord suur võistlus võita ja see on minu karjääri suurim auhind. See on unistuse täitumine ja samm edasi."

Ka O'Sullivani turniir on kaotusest hoolimata märgiline, sest veerandfinaalis kogus ta kõmri Ryan Day vastu 153-punktise seeria, mis on snuukriajaloo rekord. See oli võimalik tänu Day eelnevale eksimusele, mis andis inglasele tavatu edu.

Enne snuukrihooaja kulminatsiooni ehk aprilli keskpaigas Sheffieldis algavaid maailmameistrivõistlusi on pidada veel vaid üks reitinguturniir: järgmisel nädalal selgitatakse Manchesteri linnas Tour Championshipi võitja.