VIDEO | Ronnie O'Sullivan tegi ennenägematu 153-punktilise seeria

Seitsmekordne maailmameister kohtus reedel veerandfinaalis Walesi esindaja Ryan Dayga (WS 36.) ja teenis veenva 5:0 võidu. Enim kõneainet pakkus esimene frame, kus O'Sullivan võimutses ennenägematu 153-punktilise seeriaga.

Tavaliselt tähistab maksimaalne seeria 147-punktilist sooritust, aga kuna O'Sullivan jättis Day frame'i alguses keerulisse seisu ning Day ei tabanud õiget palli, siis läks talle kirja valelöök. O'Sullivan sai seega nn lisapunase ning võis valida mõnda teist värvi palli, mis läks sellel konkreetsel löögil kirja punase pallina.

O'Sullivan alustas löömist rohelise palliga, mis on muidu väärt kolm punkti, aga selles olukorras andis ühe punkti. Seejärel võis O'Sullivan lüüa musta palli, mis andis talle seitse punkti juurde. Pärast seda lõi ta sisse kõik 15 punast palli ning nende järel 13 korda musta palli, kaks korda roosat palli ja lõpuks kõik ülejäänud pallid.

Senine rekord profituuril oli 148 punkti ning kuulus alates 2004. aastast Jamie Burnettile. "Tahan öelda suured tänud kõigile, kes on mulle õnnitlussõnumeid saatnud. See oli tõesti väga lahe hetk ja olen õnnelik, et sain sellega hakkama," ütles O'Sullivan ühismeediaplatvormil X avaldatud videos.

O'Sullivan läheb laupäeval toimuvas poolfinaalis vastamisi kodupubliku ees mängiva Wu Yizega (WS 11.), kes sai 5:1 jagu Mark Allenist (WS 15.).