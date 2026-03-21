Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

Damienus Reverson viis Zürichi 15. minutil juhtima, kuid külaliste Leonardo Bertonel õnnestus 38. minutil viigistada. 77. minutil lõi Ivan Cavaleiro aga kodumeeskonna võidutabamuse.

Käit alustas kohtumist Thuni algrivistuses, aga vahetati 88. minutil pingile. Eelmises voorus väravani jõudnud eestlane on sel hooajal esindanud Thuni 22 liigamängus.

Viimati pidi Thun tunnistama vastaste paremust 13. detsembril ja ka siis jäädi kodus alla St. Gallenile 0:2. Pärast seda on saadud 12 võitu ja üks viik - 5. märtsil taas St. Galleniga (2:2).

Liigatabelis on Thuni edu aga kindel - teisel kohal olev St. Gallen kaotab enne hilisõhtust kohtumist Thunile 16 silmaga.

Järgmise mängu peab Käidi klubi pärast koondisepausi 4. aprillil võõrsil Luganoga, kelle leiab tabeli kolmandalt positsioonilt.