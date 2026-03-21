Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

Mattias Käit
Eesti jalgpallur Mattias Käidi klubi Thun alistus Šveitsi kõrgliiga 31. voorus võõrsil Zürichi meeskonnale 1:2 ja sai tabelisse aasta esimese kaotuse.

Damienus Reverson viis Zürichi 15. minutil juhtima, kuid külaliste Leonardo Bertonel õnnestus 38. minutil viigistada. 77. minutil lõi Ivan Cavaleiro aga kodumeeskonna võidutabamuse.

Käit alustas kohtumist Thuni algrivistuses, aga vahetati 88. minutil pingile. Eelmises voorus väravani jõudnud eestlane on sel hooajal esindanud Thuni 22 liigamängus.

Viimati pidi Thun tunnistama vastaste paremust 13. detsembril ja ka siis jäädi kodus alla St. Gallenile 0:2. Pärast seda on saadud 12 võitu ja üks viik - 5. märtsil taas St. Galleniga (2:2).

Liigatabelis on Thuni edu aga kindel - teisel kohal olev St. Gallen kaotab enne hilisõhtust kohtumist Thunile 16 silmaga.

Järgmise mängu peab Käidi klubi pärast koondisepausi 4. aprillil võõrsil Luganoga, kelle leiab tabeli kolmandalt positsioonilt.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

22:41

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

21:39

Heina mängud on selleks hooajaks mängitud

16:50

Narva Trans sai viimase meeskonnana võidu kätte

14:49

Nõmme Kalju jätkas võidukalt, United pidi Tammeka paremust tunnistama

13:02

FIFA otsustas, et naiskondadel peavad olema naistreenerid

12:27

ManU kaotas teise koha heitluses väärtuslikke punkte

20.03

Meeste jalgpallikoondis reisib Aafrikasse kaheksa debütandiga Uuendatud

20.03

EJL-i koordinaator: Flora on favoriit, aga tiitlile võib kandideerida mitu klubi

20.03

Karl Jakob Heina vigastus võib olla tõsine

20.03

Euroopa liigas ja Konverentsiliigas selgusid veerandfinalistid

sport.err.ee uudised

23:03

EOK jätkab Minu Sportlane platvormi arendamist

22:41

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

22:32

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

22:31

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

22:29

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

22:27

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud Uuendatud

22:15

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

22:09

ETV spordisaade, 21. märts

21:39

Heina mängud on selleks hooajaks mängitud

21:34

Pogacar sai Milano-Sanremo sõidul esimese võidu, Mihkels 83. Uuendatud

21:17

35-aastane Pellegrino astus üle mitme hooaja taas kõrgeimale astmele

20:39

Austria suusahüppaja sai esimese MK-etapivõidu, Aigro 33.

19:09

Rae jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

18:22

Hokifinaal on Ida-Virumaa klubide siseasi

17:06

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

16:50

Narva Trans sai viimase meeskonnana võidu kätte

16:14

Vaimustav hooaja lõpp tõi Pirovanole kristallgloobuse

15:32

ERR vahendab järgmisel nädalal iluuisutamise MM-i teles ja veebis

14:49

Nõmme Kalju jätkas võidukalt, United pidi Tammeka paremust tunnistama

14:13

Pikal vabatehnikadistantsil tulid Eesti meistriks Kalev ja Tuul

loetumad

22:29

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas Uuendatud

22:32

Lägreid alistas sentimeetrite mängus Perrot' ja jätkab võiduseeriat Uuendatud

17:06

Öbergid ja Simon heitlesid viimases jälituses pingeliselt, Ermits 40 seas Uuendatud

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane Uuendatud

20.03

Leedu endine laskesuusataja suri 27 aasta vanuselt

22:31

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika Uuendatud

20.03

Austraalia ujuja purustas imetrikoode ajastu 50 meetri maailmarekordi

11:51

Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

20.03

Lägreidi suurepärane minek jätkub, Siimer 30 seas Uuendatud

09:37

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

