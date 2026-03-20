EJL-i koordinaator: Flora on favoriit, aga tiitlile võib kandideerida mitu klubi

Reedel saab alguse jalgpalli Eesti naiste meistriliiga, kus tänavu osaleb kuus klubi. Kuigi võistkondade arv kahanes, siis annab see alust loota eelmistest märksa tihedamat konkurentsi, usub Eesti Jalgpalli Liidu naiste jalgpalli koordinaator Maria Sootak.

Eesti meistrit asuvad tiitlikaitsja Tallinna FC Flora kõrval selgitama ka Paide Linnameeskond, Saku Sporting, Harju JK Laagri, FC Elva ja Viimsi JK. Eelmine hooaeg oli naiskondi kaheksa.

Täna alustab naiste liiga ja kõik on näinud, et see liiga on päris palju muutunud võrreldes viimaste aastatega. Üle väga pika aja on ainult kuus meistriliigas mängivat klubi. Too välja peamised põhjused, miks nii on läinud.

Jalgpall on tsükliline ja võib-olla on mõned klubid jõudnud oma tsüklis natuke lõpu poole. On hästi palju erinevaid probleeme või põhjuseid. Natuke klubi juhtkonnad, ka finantsilised põhjused. Võib-olla üks ajastu on läbi saanud, aga ma ei ütleks, et see on midagi katastroofilist.

Kui palju see nõrgestab meie liigat? Või ei muutu midagi, sest mängijad on suuresti samad ja leidnud lihtsalt uued leivaandjad?

Täpselt nii nagu sa ütlesid! Mina usun, et see isegi tugevdab ja tasakaalustab meie liigat. Mängijad on samad ja jagunenud kuue võistkonna vahel ära. Tegelikult annab see võistkondadele sügavust ja kvaliteeti juurde. Ma ootan, et tuleb üle pika aja üks väga tasavägine ja põnev liiga.

Me oleme näinud Florat väga pikalt domineerimas. Aga sel aastal võitis esmakordselt superkarika Saku. Kas näeme, et sel aastal ei ole ühte domineerivat klubi, vaid päris mitu võivad tiitlile konkureerida?

Ma arvan, et päris mitu võivad tiitlile konkureerida. Ma siiski arvan, et Flora on favoriit nende võidukogemuse ja tiitlikaitsmise kogemuse pärast. Seda ei tasu kindlasti alahinnata. Teiste võistkondade seas... tiitlivõitmine on natuke rohkem kui mängude võitmine. Aga ma üldsegi ei ennusta, et Flora kindlasti võidab. Kõigil teistel on võimalik neile kandadele astuda.

Meil on Premium liigas väga äge tore uus tuli Paide, kel on hästi muljetavaldav tiim kokku saadud. Millist käekäiku sai Paidele debüüthooajal ennustad?

Nagu teistele võistkondadele - võivad napsata ülevalt, ka komistada kuskil allpool. Tabeli keskmik ei saa öelda, sest kuus võistkonda on nii vähe. Nad võivad vabalt medalitele mängida, tiitlile mängida. Kõik oleneb, kuidas võistkonnad oma mänguplaani käiku panevad.

Aastaid on räägitud sellest, et meeste Premium liiga litsentsi saamise eeldus on, et oleks ka toimiv naiste klubi. Paraku seda endiselt ei ole. Kuidas teha nii, et klubid peaks ka naiste jalgpalli väga oluliseks, et seda edasi arendada ja et igal Premium liiga klubil oleks oma naiskond?

Nagu suurte muutustega on - need asjad võtavad tegelikult aega. Ka ühiskonnasiseste muutustega läheb aega. Algusaastatel, kui litsentsinõuded toodi, oli juurutamise aasta ja arusaamist ja natuke ka vastusurumist. Praeguseks on kõik klubid aru saanud, et naiste jalgpall on väga kiiresti arenev spordiala. Sellesse tuleb investeerida. Aga kui sellega alustatakse täna või eelmine aasta, siis lähebki lihtsalt natuke aega.

Toimetaja: Siim Boikov

