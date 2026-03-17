Prantsusmaa seljatas viimase löögiga Inglismaa ja kaitses tiitlit

Prantsusmaa kapten Antoine Dupont võidukarikaga. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ragbi kuue rahvuse turniiri võitis teist aastat järjest Prantsusmaa rahvuskoondis.

Prantsusmaa läks viimase vooru mängule Inglismaaga vastu olukorras, kus võit toonuks neile teise järjestikuse tiitli. Kaotuse korral oleks tulnud leppida teise kohaga, sest mõned tunnid varem peetud mängus sai nende lähim konkurent Iirimaa 43:21 jagu Šotimaast.

Kuigi Inglismaal oli käsil üks viimaste aastakümnete kehvemaid turniire, siis suudeti Prantsusmaa jaoks end kokku võtta ja üllatavalt tasavägist lahingut pakkuda. Esimene veerandtund kuulus küll prantslastele, aga Inglismaa võitles üheksapunktilisest kaotusseisust välja ja asus veidi enne avapoolaja lõppu juhtima 27:17.

Prantsusmaal õnnestus pikemaks pausiks vähendada vahe kolmele silmale ning hea hoog kandus üle teise poolaega, kus Thomas Ramose ja Louis Bielle-Biarrey eestvedamisel haarati 50. minutiks 38:27 eduseis. Ollie Chessum ja Marcus Smith kallutasid peagi seisu Inglismaa kasuks (39:38) ning kuigi Prantsusmaa lipsas Ramose ja Bielle-Biarrey toel uuesti eest ära (45:39), siis neli minutit enne normaalaja lõppu viis Tommy Freeman Inglismaa taas juhtima.

Üles-alla kulgenud mängus sai lõpuks otsustavaks Ramose 45 meetrilt tabatud karistuslöök kolmandal üleminutil, mis jäi ühtlasi matši viimaseks löögiks. Prantsusmaa võitis trilleri 48:46 ja sai võidukarikat kergitada ühtekokku 20. korda.

"See oli minu karjääri üks kolmest parimast löögist. Armastan selliseid hetki. Olime tiitlit väärt, sest näitasime esimestest mängudest alates kõrget taset. Oleks olnud väga valus kaotada koduväljakul 76. minuti try'st," sõnas Ramos kohtumise järel.

Inglismaa tuli turniirile vastu 11 järjestikuse võidu pealt, alistades teiste seas Austraalia ja Uus-Meremaa, aga pärast 48:7 võidetud avamängu Walesi üle lagunes nende mäng täielikult ning järgnesid kaotused Šotimaalt, Iirimaalt ja esmakordselt ka Itaalialt.

"Meeskonnasisese keemia ehitamine võttis aega. Viimastel nädalatel oleme olnud pettumust valmistavad. Täna õhtul tahtsime pakkuda ilusat tulemust, kuid loodame, et fännid on vähemalt uhked selle üle, kuidas meie meeskond täna mängis," ütles turniiri lõpuks suure surve alla sattunud Inglismaa peatreener Steve Borthwick.

Prantsusmaa võitis viiest matšist neli ning kogus 21 punkti, edestades Iirimaad (4-1) kahe ja Šotimaad (3-2) viie punktiga. Neljanda koha sai Itaalia (2-3; 9 p), viienda Inglismaa (1-4; 8 p) ja viimase ehk kuuenda kohaga pidi leppima Wales (1-4; 6 p).

Järgmise aasta turniir saab avalöögi 5. veebruaril Iirimaa ja Inglismaa vahelise vastasseisuga. Prantsusmaa alustab jahti kolmandale järjestikusele triumfile päev hiljem kodumänguga Walesi vastu.

