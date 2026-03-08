X!

Itaalia saavutas Inglismaa üle ajaloolise võidu

Itaalia koondislased ajaloolist võitu tähistamas.
Itaalia koondislased ajaloolist võitu tähistamas. Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Ragbi kuue rahvuse turniiril õhkis laupäeval üllatuspommi Itaalia koondis, kes teenis 23:18 lõpptulemusega läbi aegade esimese võidu Inglismaa üle.

Itaalia oli kodusel Rooma olümpiastaadionil traditsioonilise suurjõu vastu teise poolaja alguses kaheksapunktilises kaotusseisus, kuid vahet aitasid vähendada Paolo Garbisi kaks täpselt karistuslööki ja 72. minutil pani viimase pitseri Leonardo Marini try.

Itaalia alistas turniiri avamängus Šotimaa ning andis seejärel kõva lahingu nii Iirimaale kui ka Prantsusmaale. Seevastu Inglismaa näitas avamängus Walesile kindlalt koha kätte, kuid kaotas veenvalt Šotimaale ja Iirimaale. Seega olid itaallastel juba enne laupäevast matši tavapärasest kõrgemad ootused ning 33. katsel õnnestuski neil Inglismaast esmakordselt jagu saada.

"Astusime täna väljakule tuntava pingega, kuid uskusime võitu esimesest sekundist alates," ütles Itaalia kapten Michele Lamaro. "Teadsime, et oleme lõpuks võimelised Inglismaad võitma ja saime sellega hakkama. Me tundsime rahva ootusi, me tajusime minevikus saadud kaotusi," lisas ta.

"Ma ei suuda seda ikka veel uskuda! Unistasin kogu nädala sellest hetkest, nii võidust kui ka mängu parima mängija tiitlist, ja see juhtuski," sõnas Tommaso Menoncello, kes skooris avapoolajal võitjate esimese try ja andis teisel poolajal Marinile otsustava söödu.

Itaalia koondis on 2024. aastal peatreeneriks nimetatud Gonzalo Quesada käe all tõstnud märgatavalt oma taset ning juhendaja tunnistas, et kuigi võit Inglismaa üle tuli koledalt, oli see siiski igati välja teenitud. "Tänane võit märgib meie arengus väga suurt sammu edasi. Me ei tohi nüüd liiga pilvedesse tõusta, aga täna on Itaalia ragbi jaoks pidupäev," rääkis Quesada.

Itaalia hoiab viimase mänguvooru eel turniiritabelis kahe võidu ja kahe kaotusega neljandat kohta. Inglismaa (1-3) on nende seljataga viies. Prantsusmaa, Šotimaa ja Iirimaa on kõik võitnud kolm ja kaotanud ühe kohtumise, laupäeval andsid šotlased 50:40 võiduga Prantsusmaale esimese kaotuse.

Järgmisel nädalavahetusel toimuvas viimases voorus lähevad omavahel vastamisi Iirimaa - Šotimaa, Wales - Itaalia ja Prantsusmaa - Inglismaa ning seejärel saab paika lõplik paremusjärjestus.

Toimetaja: Henrik Laever

