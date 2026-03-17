Noor Eesti kardisõitja mahtus Itaalias pjedestaalile

Mihailov näitas head kiirust kogu nädalavahetuse jooksul. Kvalifikatsiooniga eelsõitudesse neljanda stardikoha kindlustanult jätkas Mihailov edukalt eelsõitudes (korra teine, kaks korda neljas) ja kaitses neljandat kohta ka eelfinaalis. Edukale nädalavahetusele pani Mihailov särava punkti finaali kolmanda kohaga, vahendab Autosport.ee.

"Olen kolmanda koha üle väga õnnelik! Kvalifikatsioon õnnestus hästi, neljas koht. Sõidud olid väga põnevad – esimeses eelsõidud õnnestus mul konkurentidest mööduda viimases kurvis ja kolmas eelsõit toimus paduvihmas," lausus Mihailov ise.

"Finaalis startisin neljandalt kohalt ja kuigi stardiga kukkusin mitu kohta tahapoole, õnnestus sõiduga mööduda mitmest konkurendist. Tänan enda tiimi Aix Racingut ja mehaanik Aivarit, kes valmistas mulle väga hea kardi!"

Lisaks Mihailovile olid stardis veel mitmed eestlased. Samuti Mini U-10 klassis startinud Aleksander Estrin oli 16. Kiireimas klassis KZ2 saavutas Aleksander Uusneem 15. koha, Oskar Lukas Ausing eelsõitudest edasi ei pääsenud. Klassis Mini lõpetasid Karl Hugo Kõrge, Simon Ojamäe, Rasmus Kors ja Dominik Lepp vastavalt kohtadel 22, 25, 29 ja 35.

Trofeo Andrea Margutti tänavusel võistlusel läbis tehnilise ja sportliku kontrolli 273 sõitjat 37 riigist, mis kinnitas ka tänavu Margutti kuulumist Euroopa kevadhooaja tugevamate rahvusvaheliste kardivõistluste hulka.

Samal nädalavahetusel Cremonas sõidetud Rotax MAX Euro Trophyl jõudis Ragnar Veerus klassis DD2 üheksandale kohale.