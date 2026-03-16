Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

Novembris Eesti vehklemisliidu presidendiks valitud Alar Eiche teatas esmaspäeval, et on otsustanud ametist tagasi astuda.

Eelmise aasta novembris Eesti vehklemisliidu uueks juhiks saanud Eiche aeg alaliidu presidendina möödus tormiliselt ning eelmisel nädalal oleks pidanud toimuma alaliidu üldkoosolek, kus juhatus oleks arutanud ka presidendi umbusaldamist. Koosolek jäi aga ära, sest Eichele umbusaldust avaldanud alaliidu liikmed ei ilmunud kohale.

Eiche saatis esmaspäeval Eesti vehklemisliidu vahendusel pressiteate, milles teatas, et on otsustanud ametist loobuda.

ERR avaldab Eiche esmaspäeval saadetud pressiteate täismahus:

Head vehklemiskogukonna liikmed, sportlased, treenerid, klubide esindajad, lapsevanemad ja toetajad!

Tänan teid senise koostöö eest. Annan siinkohal teada, et olen otsustanud astuda tagasi Eesti Vehklemisliidu presidendi ametist. See otsus ei sündinud kergelt.

Kui mind novembris presidendiks valiti, oli minu eesmärk lihtne ja selge: taastada alaliidus kodurahu ja lõpetada aastatepikkune sisemine kraaklemine. Selle aja jooksul olen näinud meie sportlaste suurepäraseid tulemusi, suhelnud noortega, tegelenud kohtuvaidluse sasipuntraga, püüdnud tuua selgust alaliidu finantsseisu ning määranud naiskonna peatreeneriks Nikolai Novosjolovi – teinud otsuse, mida on nimetatud viimaste aastate parimaks sammuks Eesti vehklemises.

Sellest hoolimata otsustasid mõned Eesti Vehklemisliidu liikmed mind umbusaldada. 10. märtsil toimunud Eesti Vehklemisliidu üldkoosolek pidi olema koht, kus need inimesed tulevad kohale, vaatavad kogukonnale silma ja põhjendavad oma samme. 10. märtsil olid kohal muuhulgas kolme Tokyo olümpiavõitja klubid. Kõik klubid, kes olid üldkoosolekul esindatud, näitasid, et austavad ala ja ootavad ausat arutelu. Samal ajal valisid umbusaldajad kõige arglikuma tee: kollektiivse kadumise. Mitte kohale tulla. Mitte vastata. Mitte selgitada. Mitte võtta vastutust. Telefonid lülitati välja, peideti end varju ja loodeti korduskoosolekule, kus presidendi tagasikutsumiseks piisab kahest inimesest ja kahest häälest. Seda ei saa nimetada ei strateegiaks ega juhtimiseks. See on tagatubade taktika ja lugupidamatuse demonstratsioon kogu Eesti vehklemiskogukonna suhtes.

Kui juhatuse liikmed ei suuda ilmuda koosolekule, mille nad ise sisuliselt esile kutsusid, siis ei saa rääkida ei juhtimisest ega vastutusest. Saab rääkida ainult manipulatsioonist, protseduuride ärakasutamisest ja soovist vältida avalikku dialoogi. Selline käitumine ei ole lihtsalt halb stiil. See on kahjulik Eesti vehklemisele. See näitab, et mõne jaoks on isiklik agenda tähtsam kui ala tervik. Eesti vehklemine väärib paremat kui juhid, kes ilmuvad kohale ainult siis, kui tingimused on neile mugavad ja tulemus ette teada. Viimased kuud on näidanud midagi väga selget: Eesti Vehklemisliidu juhatuses on kujunenud vastasseis, mis ei ole enam ei juhitav ega jätkusuutlik. Ükski organisatsioon ei saa toimida, kui juhatus on lõhenenud, otsused sünnivad isiklike konfliktide varjus ja juhtimine muutub sisuliselt võimatuks.

Usun tasakaalu ja institutsionaalsesse vastutusse. Praegune olukord seda ei võimalda. Ei ole normaalne ega terve, kui viieliikmelises juhatuses esindab kaks liiget sama klubi ning et noorte sportlaste rahastamise otsus tehakse 6. märtsi juhatuse koosolekul kiirustades, ilma alaliidu sisemist arutelu pidamata, tuginedes ühe juhatuse liikme (Martti Moosus, Tallinna Mõõk) arvutis olevale tabelile. Tagantjärgi teiste klubide esindajatega vestelnuna ütlen, et selline otsustamine ei ole läbipaistev, ei ole õiglane ja ei ole professionaalne. 

Organisatsiooni juhtimine peab põhinema laiemal esindatusel. Eesti vehklemise juhtimises peavad olema esindatud piirkonnad (Tallinn, Tartu, Pärnu, Haapsalu), treenerid, sportlased, lapsevanemad. Vastasel juhul tekib paratamatult mulje — ja sageli ka tegelikkus — et otsuseid tehakse ühe grupi huvidest lähtuvalt.

Kutsun juhatuse liikmeid üles oma vastutust laiemalt kaaluma ja tagasi astuma. Eesti vehklemine vajab uut, laiapõhjalisemat juhatust, mis suudab taastada usalduse ja lõpetada sisemised vastasseisud. Põhikiri võimaldab juhatuse suurust laiendada üheksale liikmele — see on võimalus, mida tuleks kasutada. Ainult nii saab tagada, et otsused sünnivad läbipaistvalt, tasakaalustatult ja kogu ala huvidest lähtudes.

Head vehklejad. Presidendid tulevad ja lähevad. Vehklemine jääb.

Tänan kõiki koostöö eest

Alar Eiche.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vehklemisuudised

13:21

loetumad

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo