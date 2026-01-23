Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

Rahvusvaheline vehklemisliit FIE kinnitas, et tänavu juunis Tallinnas toimuma pidanud vehklemise Euroopa meistrivõistlusted on üle viidud Prantsusmaale Antonysse.

Euroopa vehklemisliit sai eelmise aasta lõpus Eesti valitsuselt selge vastuse, et agressorriikide sportlased Eestisse reisimiseks viisat ei saa ja seega on nende võistlemine juunis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel välistatud.

Pärast seda kirjutas Euroopa vehklemisliit Eesti alaliidule kirja, kus anti mõista, et kuigi korralduse tehnilise poolega on asjad hästi, siis Venemaa ja Valgevene sportlasteta suurvõistlust korraldada ei saa ning Eesti jääb EM-ist ilma. Nüüd ongi selgunud, et 16.–21. juunini peetakse EM Prantsusmaal Antonys.

Tallinn valiti 2026. aasta täiskasvanute Euroopa meistrivõistluste toimumiskohaks 2024. aasta sügisel Budapestis toimunud Euroopa vehklemisliidu kongressil. Valimisel osalesid 42 liikmesriiki, kellest 24 hääletasid Eesti pealinna kasuks.