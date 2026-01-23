X!

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

Vehklemine
Katrina Lehis EM-il
Katrina Lehis EM-il Autor/allikas: BizziTeam/Augusto Bizzi/Luca Pagliaricci/FIE – International Fencing Federation/Facebook
Vehklemine

Rahvusvaheline vehklemisliit FIE kinnitas, et tänavu juunis Tallinnas toimuma pidanud vehklemise Euroopa meistrivõistlusted on üle viidud Prantsusmaale Antonysse.

Euroopa vehklemisliit sai eelmise aasta lõpus Eesti valitsuselt selge vastuse, et agressorriikide sportlased Eestisse reisimiseks viisat ei saa ja seega on nende võistlemine juunis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel välistatud.

Pärast seda kirjutas Euroopa vehklemisliit Eesti alaliidule kirja, kus anti mõista, et kuigi korralduse tehnilise poolega on asjad hästi, siis Venemaa ja Valgevene sportlasteta suurvõistlust korraldada ei saa ning Eesti jääb EM-ist ilma. Nüüd ongi selgunud, et 16.–21. juunini peetakse EM Prantsusmaal Antonys.

Tallinn valiti 2026. aasta täiskasvanute Euroopa meistrivõistluste toimumiskohaks 2024. aasta sügisel Budapestis toimunud Euroopa vehklemisliidu kongressil. Valimisel osalesid 42 liikmesriiki, kellest 24 hääletasid Eesti pealinna kasuks.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vehklemisuudised

19:06

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

11.01

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha

10.01

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

28.12

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

10.12

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

sport.err.ee viimased uudised

20:04

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

19:28

OM-iks valmistuv Teder sai Euroopa karikasarja etapil 12. koha

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

18:40

Ausa spordi eeskujuks valiti endine tippsuusataja Piret Niglas

18:12

Noorim esisaja mängija lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi

17:12

Glinka jõudis Challenger 100 turniiril poolfinaali

16:56

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

16:22

Jaama saavutas suusaorienteerumise U-23 MM-il kuuenda koha

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

loetumad

22.01

Lühikese tavadistantsi võitis Perrot, hea päev ka teistel prantslastel Uuendatud

18:55

VAATA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel Nove Mesto lühikesel tavadistantsil? Uuendatud

08:09

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli Uuendatud

21.01

VIDEO | Eesti teatemeeskond sai enne sauna minekut rõõmusõnumi

14:20

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

22.01

Eesti uisutajad võtsid Riias sisse kõrgemad kohad

08:14

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta Uuendatud

20:04

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti Uuendatud

14:13

Lajal pälvis suure slämmi mängijate arenguprogrammi toetuse

22.01

Varssavi Legia soovis palgata Karl Jakob Heina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo