Eesti vehklemine sai uue juhi

"Tänan vehklemiskogukonda suure usalduse eest. Alaliidu juhina annan endast parima, et jätkuks eestimaalaste lemmikspordiala areng, liidus oleks kodurahu, selged reeglid ning kasvaks vehklemisega tegelejate arv," kommenteeris Eiche.

"Soovin, et vehklemiskogukond keskenduks sellele, mis meid ühendab - armastus spordiala vastu ja vähem isikutevahelistele vastuoludele. Tahan tänada Peeter Järvelaidi tehtud töö eest."

Suure osa oma elust on Eiche töötanud juristi kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel: ta on alates 1997. aastast Eesti Advokatuuri liige, samuti on ta vandeadvokaadist lepitaja ja partner advokaadibüroos Barrister.

Tal on ka tugev sportlik taust, ennekõike karates, kus on olnud Eesti meister, koondise kapten ning tegutsenud ka treeneri ja kohtunikuna.

Lisaks presidendile valiti juhatusse Meelis Loit, Helen Nelis-Naukas, Martti Moosus ja Ille Nakurt-Murumaa.