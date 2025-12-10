X!

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub

{{1765376340000 | amCalendar}}
Foto: ERR
Veidi enam kui kuu aega ametis olnud Eesti Vehklemisliidu president Alar Eiche ütles ERR-ile, et edaspidi üritatakse kaasata rohkem noori sportlasi.

Eesti Vehklemisliit valis novembri alguses uueks presidendiks vandeadvokaat Alar Eiche, keda eelistati seni seda positsiooni täitnud Peeter Järvelaidile.

"Olen saanud nüüd 33 päeva olla vehklemisliidu president. Tahan alustada sellest, et Eestis on maailma parimad kohtunikud, neile on finaalid usaldatud. Meil on maailma parimad treenerid, kes on suutnud kasvatada olümpiavõitjaid. Meil on loomulikult maailma parimad sportlased," ütles uus president ERR-ile. "Aitäh meie kolmikule, kes tegid kogu Eesti rahvale jõulukingi!"

Lisaks presidendile valiti juhatusse Meelis Loit, Helen Nelis-Naukas, Martti Moosus ja Ille Nakurt-Murumaa. Loidule tehti ka ettepanek saada epeenaiskonna peatreeneriks ja 2001. aastal MM-hõbeda võitnud meistertreener võttis selle vastu.

"Rõhutan, mingisugust plaani või nime enne juhatuse koosolekut ei olnud. Juhatuse seest kasvas üksmeelne arusaam, et epeenaiskond vajab koheselt lahendust," rääkis Eiche. "Higi, veri ja pisarad jätkuvad 24/7."

Alaliidu presidendi sõnul üritatakse edaspidi kaasata võistlustel rohkem noori. "Võtame samm-sammult, aga minu eesmärk on see, et naiskonnaga liiguks kaasa kaks-kolm noort. Itaalia koondis sõidab ringi suure bussiga, seal on 12 inimest. Itaalias ei ole seda korda, et naiskond või meeskond valitakse protokolli järgi," ütles Eiche.

"Ma ei ütle midagi Eesti reeglite kohta, aga seal teab otsuse peatreener, kes oma vaimsuse ja füüsilisega otsustab, kes lastakse naiskonda. Aga rõhk sellel, et seal on 12. Meil on täna väljas kolm. Me ei ole kriisis, meil on fantastilised noored tulemas. Minu soov on see, et hüppeliselt kasvaks koondisele eraldatav rahahulk, et me saaks nad kaasa võtta."

Vehklemisliidu president ütles, et on veetnud tunde Eesti Olümpiakomitees eelarve suuruse üle arutamas. "Tippsportlastele antakse raha kirve ostmiseks ja tahetakse, et nad võistleksid nendega, kellel on mootorsaed. Ja kui nad suudavad teha parema tulemuse, siis antakse näpuotsast juurde," sõnas ta. "Eelarvepoliitika on see, et pidevalt vähendatakse kirve varre pikkust. Ma tahaksin seda olukorda kuidagi muuta. [EOK] on aru saanud seda, et meil on eesmärk."

"Naised tõestasid meile kõigile vahetult, et kõik on võimalik. Kui nüüd saame hüppeliselt raha juurde ja arvestatakse sellega, et Eesti naiskond on need, kes on kogu aeg välja toonud kastanid tulest, siis me ei saa olla tänulikud neile ainult olümpia-aasta tulemuse eest," sõnas Eiche. "Mina olen sattunud sellesse ametisse olukorras, kus tahan kaasa aidata, et see teekond oleks lihtne."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Vehklemisliidu uus president: higi, veri ja pisarad jätkub

