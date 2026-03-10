Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

Teisipäevaks kokku kutsutud Eesti Vehklemisliidu üldkoosolek president Alar Eiche umbusaldamiseks jäi ära, sest koosolekule ei ilmunud vajalik arv liikmeid.

Vehklemisliit valis möödunud aasta novembris uueks presidendiks vandeadvokaat Alar Eiche, keda eelistati seni seda positsiooni täitnud Peeter Järvelaidile.

Juba esimeste kuude jooksul tekkisid alaliidus sisepinged, sest uus president soovis epeenaiskonna palvel läbi viia auditi naiskonna rahalise seisu kohta, aga juhatuse liikmed leidsid, et auditit vajaks terve alaliit.

Teisipäeval pidi toimuma vehklemisliidu üldkoosolek, kus oleks arutluse alla tulnud Eiche umbusaldamine, kuid tulemata jäid kõik juhatuse liikmed, kes algatasid umbusaldusavalduse Eiche vastu.

"Selline käitumine on lugupidamatu nende suhtes, kes tulid kohale ja soovisid liidu küsimusi arutada," kommenteeris Eiche pressiteate vahendusel.

"Üldkoosolek on meie organisatsiooni kõrgeim otsustuskogu ning selle töö takistamine ei teeni Eesti vehklemise huve. Organisatsiooni juhtimises on oluline vastutustundlik ja konstruktiivne osalemine ning liikmete omavaheline lugupidamine. Liidu eesmärk on tagada stabiilne ja läbipaistev juhtimine ning keskenduda Eesti vehklemise arengule," lisas ta.

Pressiteates lisati, et vastavalt vehklemisliidu põhikirjale peab juhatus kolme nädala jooksul kokku kutsuma uue üldkoosoleku sama päevakorraga ning see koosolek on pädev otsuseid vastu võtma kui sellel on esindatud vähemalt kaks liiget.