Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

Lehis pöördus kohtusse, kui teda ei arvatud 2024. aasta juunis Eesti naiste epeevehklemise koondisse Euroopa meistrivõistlustel. Kaks nädalat tagasi toimus endise naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma ülekuulamine, kolmapäeval uuriti ühiselt võtmetõendeid. Otsus tuleb kõige hiljem 22. aprillil.

"Täna me uurisime ühiselt kohapeal asja võtmetõendeid ja oli ka kohtukõnede ehk lõppsõnade voor, kus ristasime võistlevaid argumente," kommenteeris Lehist esindav Mart Parind.

"Ei taha ära sõnada. Me oleme rahul programmiga, mille kohtus ette kandsime. Oleme enesekindlad selles osas, et need tõendid tõesti kinnitavad seda, mida me oleme kogu aeg väitnud, et 2024 EM-i ajal kehtis 3+1 reegel ja ainult 3+1 reegel. Ja vehklemisliit rikkus seda reeglit, kui ta Katrina Lehise koondisest välja jättis. Õige pea näeme, kas kohus ka nõustub meiega."