X!

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

Vehklemine
Nikolai Novosjolov, Katrina Lehis, Mart Parind.
Nikolai Novosjolov, Katrina Lehis, Mart Parind. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ETV
Vehklemine

Harju maakohtus toimus viimane istung Katrina Lehise ja vehklemisklubi Le Glaive hagis vehklemisliidu vastu.

Lehis pöördus kohtusse, kui teda ei arvatud 2024. aasta juunis Eesti naiste epeevehklemise koondisse Euroopa meistrivõistlustel. Kaks nädalat tagasi toimus endise naiskonna peatreeneri Kaido Kaaberma ülekuulamine, kolmapäeval uuriti ühiselt võtmetõendeid. Otsus tuleb kõige hiljem 22. aprillil.

"Täna me uurisime ühiselt kohapeal asja võtmetõendeid ja oli ka kohtukõnede ehk lõppsõnade voor, kus ristasime võistlevaid argumente," kommenteeris Lehist esindav Mart Parind.

"Ei taha ära sõnada. Me oleme rahul programmiga, mille kohtus ette kandsime. Oleme enesekindlad selles osas, et need tõendid tõesti kinnitavad seda, mida me oleme kogu aeg väitnud, et 2024 EM-i ajal kehtis 3+1 reegel ja ainult 3+1 reegel. Ja vehklemisliit rikkus seda reeglit, kui ta Katrina Lehise koondisest välja jättis. Õige pea näeme, kas kohus ka nõustub meiega."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vehklemisuudised

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

03.03

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

03.03

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

03.03

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

28.02

Juunioride EM-ilt kahe pronksiga naasnud Trynova: medalile ei mõelnudki

27.02

Eesti juunioride epeenaiskond võitis EM-il pronksmedali

25.02

Julia Trynova võitis epeevehklemise juunioride EM-pronksi

19.02

Lehise hagis kuulati üle Kaido Kaaberma

13.02

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

25.01

Lehis ega Embrich Doha GP-etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

sport.err.ee viimased uudised

18:33

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:44

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

12:56

TÄNA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

loetumad

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

03.03

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

03.03

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

13:44

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo