Epeenaiskonna peatreeneri kohusetäitjaks valiti Meelis Loit

Meelis Loit
Meelis Loit Autor/allikas: Kuvatõmmis
Eesti Vehklemisliidu juhatuse uue koosseisu esimesel koosolekul kinnitati epeenaiskonna peatreeneri kohusetäitjaks Meelis Loit.

Koosolekul osalesid lisaks president Alar Eichele kõik uue juhatuse liikmed – Helen Nelis-Naukas, Ille Nakurt-Murumaa, Martti Moosus ja Meelis Loit. Vehklemisliidu kodulehel oleva teate kohaselt tegi juhatus Loidile ettepaneku ja pärast arutelu kinnitati ta ühehäälselt epeenaiskonna peatreeneri KT-ks.

Meelis Loit on pikaajaliselt panustanud Eesti vehklemise arengusse sportlase, treeneri ja alaliidu juhtorganite liikmena. Ta kuulus Eesti epeemeeskonda aastatel 1990–2004 ning on selle koosseisus võitnud 2001. aastal Nîmes'is maailmameistrivõistluste hõbemedali, saavutanud viienda koha 1996. aasta Atlanta olümpiamängudel ja üheksanda koha 2000. aasta Sydney olümpiamängudel. Loit on olnud Eesti Vehklemisliidu juhatuse liige aastatel 2009–2016 ning taas alates 2021. aastast. Tal on vehklemistreeneri seitsmes kutsetase (meistertreener).

Sel nädalal peetakse Vancouveris hooaja esimene MK-etapp.

Toimetaja: Maarja Värv

