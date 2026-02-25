Julia Trynova võitis epeevehklemise juunioride EM-pronksi

Helen Nelis-Naukase käe all treeniv 17-aastane Trynova läks põhiturniiri kahes esimeses matšis vastamisi Venemaa vehklejaga ning sai 15:11 ja 15:9 võidu. 1/16-finaalis alistas Trynova 15:14 bulgaarlanna Victoria Velislavova, seejärel tuli juba kindlam 15:6 võit Türgi vehkleja Yagmur Yurttase üle.

Veerandfinaalis sai Trynova 15:13 jagu Hispaania tulevikutähest Daniela Pinyol Tomasest, aga poolfinaalis tuli skooriga 7:15 tunnistada lõunanaabri Sofija Prosina paremust. Prosina krooniti hiljem ka Euroopa meistriks, kui alistas finaalis ukrainlanna Anna Maksõmenko 15:13.

"Läti Vehklemisliit on pikka aega otsinud võimalust toetada andekat noort sportlast, kes suure osa oma ettevalmistusajast treenib välismaal. Kusjuures ta kasutab kõiki võimalusi, tõsta oma taset treenides ja võisteldes ka Eestis," kommenteeris Eesti vehklemisliidu president Peeter Järvelaid.

"Ukraina supertalent Anna Maksõmenko on juba saavutanud silmapaistvaid tulemusi täiskasvanute klassis ja on Ukraina naiste epeekoondise üks liidreid; maailma edetabelis kümnendal kohal. See asjaolu aitab kindlasti paremini hinnata Trõnova saavutust," lisas Järvelaid.

Dinara Anis teenis avaringis itaallanna Maria Roberta Agata Casale üle 15:13 võidu ja alistas siis 15:10 rumeenlanna Natalia Constantini. Siis kaotas ta aga 6:15 rootslannale Liv Olssonile. Aleksandra Nikolajeva sai ühe võidu, kui alistas aseri Mirnuray Abasova.

Eesti noormeestest oli edukaim Gothard Talen, kes oli põhiturniiri avaringis vaba ning sai siis 15:10 võidu hollandlase Jan-Koen Versteijneni üle. Kolmandas ringis tuli tunnistada ungarlase Domonkos Pelle paremust. Nikita Jarts sai 15:11 jagu Bulgaaria vehklejast Filip Yusmenist ja kaotas siis ukrainlasele Maksõm Mõkõtenkole, Georgi Paskovski piirdus ühe matšiga.