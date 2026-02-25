X!

Julia Trynova võitis epeevehklemise juunioride EM-pronksi

Vehklemine
Julia Trynova
Julia Trynova Autor/allikas: Eesti Vehklemisliit
Vehklemine

Gruusias Tbilisis toimuvatel vehklemise juunioride Euroopa meistrivõistlustel võitis Julia Trynova kolmapäeval neidude individuaalturniiril pronksmedali.

Helen Nelis-Naukase käe all treeniv 17-aastane Trynova läks põhiturniiri kahes esimeses matšis vastamisi Venemaa vehklejaga ning sai 15:11 ja 15:9 võidu. 1/16-finaalis alistas Trynova 15:14 bulgaarlanna Victoria Velislavova, seejärel tuli juba kindlam 15:6 võit Türgi vehkleja Yagmur Yurttase üle.

Veerandfinaalis sai Trynova 15:13 jagu Hispaania tulevikutähest Daniela Pinyol Tomasest, aga poolfinaalis tuli skooriga 7:15 tunnistada lõunanaabri Sofija Prosina paremust. Prosina krooniti hiljem ka Euroopa meistriks, kui alistas finaalis ukrainlanna Anna Maksõmenko 15:13.

"Läti Vehklemisliit on pikka aega otsinud võimalust toetada andekat noort sportlast, kes suure osa oma ettevalmistusajast treenib välismaal. Kusjuures ta kasutab kõiki võimalusi, tõsta oma taset treenides ja võisteldes ka Eestis," kommenteeris Eesti vehklemisliidu president Peeter Järvelaid.

"Ukraina supertalent Anna Maksõmenko on juba saavutanud silmapaistvaid tulemusi täiskasvanute klassis ja on Ukraina naiste epeekoondise üks liidreid; maailma edetabelis kümnendal kohal. See asjaolu aitab kindlasti paremini hinnata Trõnova saavutust," lisas Järvelaid.

Dinara Anis teenis avaringis itaallanna Maria Roberta Agata Casale üle 15:13 võidu ja alistas siis 15:10 rumeenlanna Natalia Constantini. Siis kaotas ta aga 6:15 rootslannale Liv Olssonile. Aleksandra Nikolajeva sai ühe võidu, kui alistas aseri Mirnuray Abasova.

Eesti noormeestest oli edukaim Gothard Talen, kes oli põhiturniiri avaringis vaba ning sai siis 15:10 võidu hollandlase Jan-Koen Versteijneni üle. Kolmandas ringis tuli tunnistada ungarlase Domonkos Pelle paremust. Nikita Jarts sai 15:11 jagu Bulgaaria vehklejast Filip Yusmenist ja kaotas siis ukrainlasele Maksõm Mõkõtenkole, Georgi Paskovski piirdus ühe matšiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vehklemisuudised

20:11

Julia Trynova võitis epeevehklemise juunioride EM-pronksi

19.02

Lehise hagis kuulati üle Kaido Kaaberma

13.02

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

25.01

Lehis ega Embrich Doha GP-etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

23.01

Tallinnas toimuma pidanud vehklemise EM viidi Prantsusmaale

19.01

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

11.01

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha

10.01

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis

08.01

AÜE MK-etapil pääses põhitabelisse kolm eestlannat

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

sport.err.ee viimased uudised

21:59

Panter sai Riia tippklubilt selgelt lüüa: me ei suutnud mänguks valmis olla

21:25

Soosik Rae asus kindla võiduga veerandfinaali juhtima

20:53

Ruud sai Mehhikos kannatlikult mänginud hiinlaselt üllatuskaotuse

19:51

Saalijalgpallikoondis koguneb Tallinnas treeninglaagriks

19:19

MM-turniiriks valmistuv naiste hokikoondis kogunes treeninglaagrisse

18:46

Raieste Murcia heast hooajast: võistkonna klapp on imetlusväärne

17:57

Klavan jookseb taas Liverpooli särgis väljakule, platsil ka Gerrard

17:08

Glinka alistas Šveitsis Challengeri turniiril kohaliku tulevikumehe

16:17

Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaega uue halli ja uue treeneriga

15:53

Järgmise taliolümpia korralduskomitee juht astus tagasi

loetumad

11:09

Drell: peame hambad ristis põrandat närima

09:19

Soome korvpalli tulevikutäht jäi tööta: täpselt see, mida vajasin

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil Uuendatud

12:54

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

23.02

Henry Sildaru sai presidendilt riikliku teenetemärgi

00:01

Vapper Norra jalgpalliklubi lõpetas Milano Interi eurohooaja

23.02

Rannula praakis koondise nimekirjast välja seitse mängijat

15:53

Järgmise taliolümpia korralduskomitee juht astus tagasi

24.02

Soome tahab pärast üht kehvemat olümpiat naabritele järele jõuda

10:32

USA meeste hokikoondise puurilukk saab presidendilt vabadusmedali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo