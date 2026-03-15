Pariisi OM-finalist jooksis maratonidebüüdil kõigi aegade teise aja

Fotyen Tesfay (keskel) Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Pühapäeval toimunud Barcelona maratoni võitis naiste konkurentsis suurepärase ajaga etiooplanna Fotyen Tesfay.

28-aastane Tesfay, kes on senise karjääri jooksul keskendunud 10 000 m jooksule, 10 km maanteejooksule ning poolmaratonile, ületas pühapäeval finišijoone ajaga 2:10.53.

Teise koha saanud Jepkosgei Kiplimo kaotas Tesfayle ligi kaheksa minutiga, kolmas oli Zeineba Yimer. Tesfay aeg on naiste kõigi aegade teine tulemus, kui jääb Ruth Chepng'etichi maailmarekordile alla 57 sekundiga.

"Tänane oli fantastiline, mitte küll see, mida ootasin, aga ikkagi hea," kommenteeris Tesfay pärast võitu. "Minu plaan oli maailmarekordit rünnata, aga täna oli väga tuuline ning mul ei olnud jooksu viimases faasis võimalik pressida. Täna ei õnnestunud, aga järgmisel maratonil tahaksin uuesti maailmarekordit rünnata," sõnas Pariisi olümpial 10 000 meetri jooksus seitsmenda koha saanud etiooplanna.

Meeste maratoni võitis Uganda pikamaajooksja Abel Chelangat ajaga 2:04.57, edestades Keenia mehi Patrick Mosinit ja Jonathan Koriri.

Toimetaja: Anders Nõmm

