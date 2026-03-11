Võit jättis Pärnu Transcomile teoreetilise šansi

Devin Harris tõi võitjatele 18, Yusuf Mohamed 16 ja Ajiri Ogemuno-Johnson 14 punkti. Harris jagas lisaks ka üheksa resultatiivset söötu. Viimsile tõi Jorgen Rikberg 17 silma.

Pärnu lõpetas põhiturniiri 11 võidu ja 15 kaotusega, mis annab hetkel tabelis üheksanda koha. Kui aga Ogre kaotab laupäeval oma viimase mängu Läti Ülikoolile, siis tõuseks Pärnu sõelmängude positsioonile. Samas on Läti Ülikool üks liiga kehvemaid meeskondi.

Teises kolmapäeval peetud mängus oli Keila Coolbet parem linnarivaal Keila KK-st 93:83 (24:17, 35:28, 18:17, 16:21). Patrik Saal tõi võitjatele 18 ja Oreoluwapo Idowu kaotajale 23 punkti.

Peale Pärnu on ülejäänud võistkondadel pidada veel üks-kaks põhiturniiri kohtumist. Eesti klubidest saavad kindlasti sõelmängudele Tartu Ülikool Maks & Moorits, BC Kalev/Cramo ja TalTech/Alexela.