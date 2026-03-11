X!

Markus Varjuni ülikool tuli USA võistlustel viiendaks

Markus Varjun
Markus Varjun Autor/allikas: Joosep Martinson
Ameerika Ühendriikides lõppes The Johnnie-O at Sea Island nimeline golfiturniir. Võistlus toimus Georgias Sea Island Resortis St. Simonds Isalndi väljakul (par 72). Võistlusel osales ka NC State meeskond, kelle koosseissu kuulus Eesti koondislane Markus Varjun.

Kokku lõi kaasa 15 ülikoolimeeskonda, kellest neli kuuluvad USA ülikooligolfi 50 parema hulka. Neist kõrgeimal kohal on Notre Dame (23), järgnevad Kansas (42), West Virginia (44) ja Cincinnati (45), vahendab Golf.ee.

Võistkondlikus arvestuses jagasid esikohta Georgia Southern ja Florida Gulf Coast, kes suutsid kolme ringi peale kokku mängida tiimiga -42. Kolmandat kohta jagasid Minnesota ja Kansas, kelle lõpptulemuseks olid -39. Varjuni ülikooli golfitiim NC State lõpetas turniiri viiendal kohal tulemusega -37.

Individuaalses arvestuses jagasid esimest kohta tulemustega -18 Nebraska ülikoolist Rudy Sautron (64, 68, 66) ja Minnesota ülikoolist Chun-Ta Wu (64, 67, 76). Kolmanda koha saavutas Pearce Lewin NC State ülikoolist lõpptulemusega -15 ( 68, 68, 65).

Markus Varjun lõpetas turniiri sel korral jagatud 45. kohal tulemusega -2 ( 68, 72, 74).

Toimetaja: Siim Boikov

