Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

Juba neljapäeval tehakse Otepääl teist korda algust laskesuusatamise MK-etapiga, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin on koduseks mõõduvõtuks valmis ning lisasid, et üritavad MK-punkte saada.

Kehva tegi sel hooajal olümpiadebüüdi ning tuli kodusele MK-etapile tundega, et see on nagu iga teine MK-etapp. "Kui eile Otepääle sisse sõitsin, siis sain aru, et ei ole. Vaatasin, et Elvira Öberg tuli Maximast välja, päris veider tunne," ütles ta ERR-ile. "Väga palju tuttavaid tuleb kaasa elama, kindlasti naudin ja olen füüsilise seisu pealt mõõdukalt optimistlik."

21-aastane Kehva ütles, et ei tunne vajadust end kodupubliku ees tõestada. "Kui võtan lahti eesmärgid, mis panin enne hooaega, siis need olen juba praegu täitnud. Peale igat sõitu on midagi, mida parandada. Jälitusse saada ja punkte saada, aga vajadust tõestada pole. Naudin kodust MK-etappi," ütles ta.

Jakob Kulbin alustas tänavust MK-hooaega pauguga, kui teenis Östersundis, hooaja esimeses sõidus 12. koha. Pärast seda pole ta aga sarnast minekut leidnud. "Punktid võiks [neljapäeval] sprindis kätte saada. Viimased punktid saingi Östersundi individuaalis ja peale seda polegi MK-l suutnud midagi nii ilusat näidata," sõnas ta ERR-ile.

20-aastane sportlane ütles, et kodune etapp on eriline. "Saab kodus elada ja ei pea kuskil hotellis elama. Kodused rajad, kuigi viimased kaks talve pole siin liiga palju trenni ega võistelda jõudnud, aga ikka väga äge. Ootan huviga esimesi starte," ütles ta.

Kulbin lisas, et ei tunne kõrgendatud ootusi. "Ükskõik, kus me võistleme, kõik ootavad ja tahavad sama palju kui mina. Mul eriti vahet ei ole, tegelikult on sama võistlus, tuleb kõike samamoodi teha," ütles ta.

Laskesuusakoondise treener Karel Viigipuu sõnul on kodusel etapil ikka mingi teine tunne. "Ühtepidi on kõik täpselt sama, punkte jagatakse täpselt sama palju. Teistpidi on palju eestlasi siin ja kõik toetavad meid ning sportlastele on see etapp kindlasti väga olulise tähtsusega," ütles ta. "Olümpia muidugi kõige olulisem ja siis kodune MK-etapp on teine."

Otepää MK-etapp algab neljapäeval meeste sprindiga, reedel lähevad sprindisõiduks rajale ka naised. Laupäeval toimuvad jälitussõidud ning pühapäeval teatesõidud.

Viigipuu sõnul teatevõistkonnad veel paigas pole. "Vaatame sprindivõistlused ära ja siis teeme täpsemad valikud, kui midagi peas mõlgub," ütles ta.

Lisainfot saab võistluse kodulehelt, kõikidele sõitudele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.