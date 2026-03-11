X!

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

Laskesuusatamine
Mark Markos Kehva
Mark Markos Kehva Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Juba neljapäeval tehakse Otepääl teist korda algust laskesuusatamise MK-etapiga, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin on koduseks mõõduvõtuks valmis ning lisasid, et üritavad MK-punkte saada.

Kehva tegi sel hooajal olümpiadebüüdi ning tuli kodusele MK-etapile tundega, et see on nagu iga teine MK-etapp. "Kui eile Otepääle sisse sõitsin, siis sain aru, et ei ole. Vaatasin, et Elvira Öberg tuli Maximast välja, päris veider tunne," ütles ta ERR-ile. "Väga palju tuttavaid tuleb kaasa elama, kindlasti naudin ja olen füüsilise seisu pealt mõõdukalt optimistlik."

21-aastane Kehva ütles, et ei tunne vajadust end kodupubliku ees tõestada. "Kui võtan lahti eesmärgid, mis panin enne hooaega, siis need olen juba praegu täitnud. Peale igat sõitu on midagi, mida parandada. Jälitusse saada ja punkte saada, aga vajadust tõestada pole. Naudin kodust MK-etappi," ütles ta.

Jakob Kulbin alustas tänavust MK-hooaega pauguga, kui teenis Östersundis, hooaja esimeses sõidus 12. koha. Pärast seda pole ta aga sarnast minekut leidnud. "Punktid võiks [neljapäeval] sprindis kätte saada. Viimased punktid saingi Östersundi individuaalis ja peale seda polegi MK-l suutnud midagi nii ilusat näidata," sõnas ta ERR-ile.

20-aastane sportlane ütles, et kodune etapp on eriline. "Saab kodus elada ja ei pea kuskil hotellis elama. Kodused rajad, kuigi viimased kaks talve pole siin liiga palju trenni ega võistelda jõudnud, aga ikka väga äge. Ootan huviga esimesi starte," ütles ta.

Kulbin lisas, et ei tunne kõrgendatud ootusi. "Ükskõik, kus me võistleme, kõik ootavad ja tahavad sama palju kui mina. Mul eriti vahet ei ole, tegelikult on sama võistlus, tuleb kõike samamoodi teha," ütles ta.

Laskesuusakoondise treener Karel Viigipuu sõnul on kodusel etapil ikka mingi teine tunne. "Ühtepidi on kõik täpselt sama, punkte jagatakse täpselt sama palju. Teistpidi on palju eestlasi siin ja kõik toetavad meid ning sportlastele on see etapp kindlasti väga olulise tähtsusega," ütles ta. "Olümpia muidugi kõige olulisem ja siis kodune MK-etapp on teine."

Otepää MK-etapp algab neljapäeval meeste sprindiga, reedel lähevad sprindisõiduks rajale ka naised. Laupäeval toimuvad jälitussõidud ning pühapäeval teatesõidud.

Viigipuu sõnul teatevõistkonnad veel paigas pole. "Vaatame sprindivõistlused ära ja siis teeme täpsemad valikud, kui midagi peas mõlgub," ütles ta.

Lisainfot saab võistluse kodulehelt, kõikidele sõitudele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

laskesuusauudised

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

09.03

Kulbin: juunioride medal võib tunduda nagu kohustuslik

09.03

Eesti naisjuuniorid said MM-il 12. koha

08.03

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam

08.03

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14.

07.03

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes

07.03

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

07.03

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28.

06.03

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

06.03

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda

sport.err.ee uudised

17:59

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas

17:50

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile Uuendatud

17:03

Iraani spordiminister: me ei osale jalgpalli MM-finaalturniiril

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

16:11

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

15:41

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

15:02

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp

14:26

Buffalo vägev võiduseeria sai jätku, Colorado oma sai läbi

13:51

Roots pääses Sharm El Sheikhis paarismängus veerandfinaali

13:23

Itaaliale kaotanud USA pesapallikoondis peab õnnele lootma

12:49

Sinner pidi kahesetilise võidu jaoks kõvasti vaeva nägema

12:12

Eesti ronija võitis Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise medali

11:40

Kergejõustiku sise-MM-il osaleb neli Eesti sportlast

11:18

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

10:43

Poom põhjustas penalti, eestlaste klubi langes karikasarjast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo