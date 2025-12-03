Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja avaetapil Rootsis Östersundis võitis meeste 20 km tavadistantsi norralane Johan-Olav Botn. 20-aastane Jakob Kulbin tegi vägeva esituse ning saavutas oma karjääri parima koha.

Norralane Johan-Olav Botn haaras pärast teist lasketiiru esikohast ning hoidis sellest kuni finišini kinni, ületades joone ühegi möödalasuta ning ajaga 46.49,4.

Kolmanda lasketiiru järel kerkisid esikolmikusse veel kaasmaalased Martin Uldal ja Sivert Guttorm Bakken. Teise koha heitluses jäi lõpuks peale samuti puhaste paberitega lõpetanud Uldal, kes kaotas Botnile 57,7 sekundiga. Viimases tiirus ühe eksimuse teinud Bakken kaotas kolmanda koha rootslasele Sebastian Samuelssonile (+1.00,0) ja kaotas lõpuks Botnile minuti ja 41,3 sekundiga.

Vaid kolm meest tegid lasketiirudes 20-st 20 ning üheks neist oli noorim võistleja Jakob Kulbin, kes saavutas suurepärase 12. koha (+3.01,2). 20-aastane eestlane andis endast viimase lasketiiru järel kõik, aga ei suutnud Emilien Jacquelini kinni püüda, prantslane edestas teda lõpuks vaid sekundiga.

Tegemist oli Kulbini karjääri parima võistlusega: veebruaris teenis ta Lenzerheides toimunud MM-i tavadistantsil 32. koha.

Mark-Markos Kehva, Kristo Siimer ja Rene Zahkna said nelja tiiru peale kaks trahvi, neist parim oli lõpuks 29. koha pälvinud Siimer (+4.58,8). 21-aastane Mark-Markos Kehva tegi samuti karjääri parima võistluse ning pälvis 34. koha (+5.15,0), Zahkna sai 51. koha (+5.52,0).

Östersundi MK-etapp jätkub reedel naiste sprindisõiduga.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 103 meest, nende seas ka neli eestlast: Kristo Siimer (stardinumber 6), Rene Zahkna (nr 35), Jakob Kulbin (nr 90) ja Mark-Markos Kehva (nr 100).

Eelmisel hooajal sõideti MK-sarjas tavadistantsi kolmel korral – neist kaks lühendatud kujul – ja siis olid võidukad norralased Endre Strömsheim, Vebjörn Sörum ja Sloveeniat esindav Jakov Fak, aga väikese kristallgloobuse tavadistantsi arvestuses võitis norralane Sturla Holm Lägreid, kes tuli ka MK-sarja üldvõitjaks.

Neist Lägreid, Strömsheim ja Fak on stardis ka Östersundis. Lägreidi stardinumber on 46, Strömsheimil 62 ja Fakil 60.

Tavadistantsi valitsev maailmameister on prantslane Eric Perrot, kelle stardinumber Östersundis on 44.