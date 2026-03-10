X!

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

Laskesuusatamine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Laskesuusatamine

Eeloleval nädalalõpul korraldab Otepää nelja-aastase vahe järel taas laskesuusatamise MK-etappi.

Ilm ja loodus on Tehvandil juba kevadine, aga neljapäeval algavaks laskesuusatamise võistlusteks on kõik valmis. Tribüünid ootavad ja rada on piisavalt tugev, et neli päeva ja kuus võistlust vastu pidada.

"Rada on heas seisus. Me ei muretse. Me peame ilusti pühapäevani vastu. Rajal on piisav lumepadi," rõõmustas Otepää MK-etapi võistluskomitee esimees Hillar Zahkna. 

"Kuna on olnud külm talv ja maapind on akumuleerunud palju külma, siis tegelikult meil palju ära ei sula. Lumepadja paksus on 40-50 sentimeetrit. See läheb päevas ühe sentimeetri jagu alla, aga see meid väga ei kohuta," lisas ta.

MK-etapp on eelprooviks järgmisel aastal Otepääl toimuvateks maailmameistrivõistlusteks. "Me katsetame publiku jaoks lisatribüünidega. Kas need on piisava suurusega, kas need on õiges kohas. Meil on uus meediakeskus spordihallis ja ka uus TV compound (telejaamade ülekandekeskus - ERR). Neid asju testimegi," ütles Zahkna.

Võistlused algavad neljapäeval meeste sprindiga, reedel lähevad sprindisõiduks rajale ka naised. Laupäeval toimuvad jälitussõidud ning pühapäeval teatesõidud. Kõikidele võistlustele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

laskesuusauudised

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

10.03

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

09.03

Kulbin: juunioride medal võib tunduda nagu kohustuslik

09.03

Eesti naisjuuniorid said MM-il 12. koha

08.03

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam

08.03

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14.

07.03

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes

07.03

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

07.03

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28.

06.03

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

06.03

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda

05.03

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

sport.err.ee uudised

10.03

Drelli klubi tagas Meistrite liigas koha veerandfinaalis

10.03

Tartu Ülikool kaotas liidrite duellis Riia VEF-ile

10.03

Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

10.03

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

10.03

ETV spordisaade, 10. märts

10.03

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha Uuendatud

10.03

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

10.03

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

10.03

NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

10.03

Manchester City ja Liverpool loositi karikasarjas vastamisi

10.03

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

10.03

Estoloppeti suusatalve nautis 8500 suusasõpra

10.03

Paralümpial õnnetult kukkunud rootslane viidi haiglasse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo