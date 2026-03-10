Soojakraadid Otepää MK-etapi toimumisele takistuseks ei saa

Ilm ja loodus on Tehvandil juba kevadine, aga neljapäeval algavaks laskesuusatamise võistlusteks on kõik valmis. Tribüünid ootavad ja rada on piisavalt tugev, et neli päeva ja kuus võistlust vastu pidada.

"Rada on heas seisus. Me ei muretse. Me peame ilusti pühapäevani vastu. Rajal on piisav lumepadi," rõõmustas Otepää MK-etapi võistluskomitee esimees Hillar Zahkna.

"Kuna on olnud külm talv ja maapind on akumuleerunud palju külma, siis tegelikult meil palju ära ei sula. Lumepadja paksus on 40-50 sentimeetrit. See läheb päevas ühe sentimeetri jagu alla, aga see meid väga ei kohuta," lisas ta.

MK-etapp on eelprooviks järgmisel aastal Otepääl toimuvateks maailmameistrivõistlusteks. "Me katsetame publiku jaoks lisatribüünidega. Kas need on piisava suurusega, kas need on õiges kohas. Meil on uus meediakeskus spordihallis ja ka uus TV compound (telejaamade ülekandekeskus - ERR). Neid asju testimegi," ütles Zahkna.

Võistlused algavad neljapäeval meeste sprindiga, reedel lähevad sprindisõiduks rajale ka naised. Laupäeval toimuvad jälitussõidud ning pühapäeval teatesõidud. Kõikidele võistlustele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.