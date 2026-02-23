Otepää teeb laskesuusatamise MK-etapiks viimaseid ettevalmistusi

12.-15. märtsil toimub Otepääl Tehvandi Spordikeskuses teist korda laskesuusatamise MK-etapp. Korraldusmeeskond on jõudnud ettevalmistustega lõpusirgele – rajad on suurepärases seisus ja tribüünid kerkivad.

Märtsi teisel nädalal saabub Otepääle üle 200 sportlase ja ligi 300 tiimiliiget 32 riigist. Suurima esindusega on kohal Norra, Rootsi, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa koondised, kuid osalejate seas on ka väiksemaid tiime, näiteks Taani.

Kaks nädalat enne võistluseid on MK-etapi tehniline ettevalmistus graafikus. "Piisav lumevaru on Tehvandi Spordikeskusel olemas ja rajad püsivad väga heas seisukorras ka siis, kui talv ootamatult otsa saab. Ka osad lisatribüünid on juba üles ehitatud," ütles võistluskomitee esimehe Hillar Zahkna.

Telepildi vahendusel jälgib maailmakarikaetappi hinnanguliselt ligi 100 miljonit inimest ning nädalavahetusel oodatakse mõlemal päeval Otepääle ligi 15 000 pealtvaatajat.

"Olen veendunud, et saame maailmakarikaetapi korraldamisega edukalt hakkama. Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (IBU) on meie korraldusmeeskonda korduvalt tunnustanud ning see annab kindluse, et liigume õiges suunas. Võtame tänavust maailmakarikaetappi peaproovina, sest juba 2027. aastal korraldame maailmameistrivõistluseid," ütles korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

Võistluste korraldusse on kaasatud ligi 300 vabatahtlikku, kellest igaühel on täita oma roll. "Vabatahtlike tuumik on aastaid koos töötanud ja paljudel on olemas ka 2022. aasta kogemus, kui korraldasime esimest MK-etappi," ütles Zahkna. Kõige rohkem vabatahtlikke on ametis turvameeskonnas, lasketiirus ja staadioni ehituse juures.

Oluline osa ettevalmistusest on pühendatud ka jätkusuutlikkusele, sest Otepää on valitud esimeseks võistluspaigaks, kus korraldus peab vastama ISO standardi nõuetele. "See tähendab senisest süsteemsemat lähenemist keskkonnamõju vähendamisele, ressursitõhususele ning vastutustundlikule korraldusele nii korraldusmeeskonna, partnerite kui vabatahtlike tasandil," ütles Nigol.

Nelja võistluspäeva jooksul võisteldakse sprindis, jälitussõidus, segateatesõidus ja paarissegateatesõidus. Kuni 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta.