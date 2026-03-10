X!

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

Laskesuusatamine
Laskesuusatamise maailma tipud maandusid Tartu lennujaamas
Laskesuusatamine

Sel nädalal Otepääl toimuvale IBU laskesuusatamise maailmakarikaetapile saabus suurem osa sportlaseid Joensuu-Tartu tšarterlennuga. Kokku maandus Tartu lennujaamas kolm erilendu, millelt maha astunud koondiseid tervitas maskott Otto.

Tartu lennujaama saabusid suurvõistlusel osalevad sportlased sel moel esmakordselt. Rahvusvahelisel Laskesuusatamise Liidul (IBU) oli sportlaste transport Kontiolahti etapilt Eestisse tšarterlendudega juba varasemalt plaanis, kuid idee maanduda just Tartu lennujaamas tuli Otepää korralduskomiteelt.

"Mul on hea meel, et Tartu lennujaam tuli meie ideega kaasa ning lõi väga hea referentsi ka tulevikuks. Rahvusvaheliste suurürituste külalisi ei pea tingimata vastu võtma ainult Tallinnas, vaid seda saab teha ka Tartus. See võib tulevikus avada võimalusi nii suurte spordisündmuste kui ka konverentside korraldamiseks," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna.

Lahendus muutis ka sportlaste ja meeskondade liikumise mugavamaks ning aitab vähendada pikka bussisõitu enne tihedat võistlusnädalat. "Ajavõit on sportlaste jaoks väga suur, sest Tallinnast Otepääle sõit kestab üle kahe ja poole tunni. Eile veel Soomes võistelnud sportlased jõudsid täna kiiresti Otepääle ning said alustada taastumise ja ettevalmistusega," kirjeldas Kärsna,

"Meie esialgne plaan oli, et sportlased saaksid liikuda lennukist otse bussi, kuid kuna spordialast lähtuvalt reisivad sportlased relvadega, tuli ohutusnõuete tõttu läbida tavapärane lennujaama protseduur. Sellest hoolimata toimis kogu lahendus hästi," nentis Kärsna. 

Tartu lennujaama käitusjuht Roman Kulikov sõnas, et kogu protsess kulges lennujaama jaoks probleemideta. "Meie poolt ei olnud vaja kuigi palju ümber korraldada. Kõige olulisem oli rohkem töötajaid tööle planeerida, kuid kuna lennud olid pikalt ette teada, läks ka see sujuvalt. Eks see oli ka Tartu lennujaama jaoks väga hea test," ütles Kulikov. "Esialgu tundus suurim väljakutse olevat pagasi kiire mahalaadimine, kuid tänu pagasilindi kasutuselevõtule muutus see töö oluliselt lihtsamaks," lisas Kulikov.

Esmaspäeval, 16. märtsil lendavad sportlased Tartust tšarterlendudega edasi Oslosse, kus toimub hooaja viimane maailmakarikaetapp. 

IBU laskesuusatamise MK-etapp peetakse Otepääl 12.-15. märtsil. Nelja võistluspäeva jooksul võisteldakse sprindis, jälitussõidus, segateatesõidus ja paarissegateatesõidus. Lisaks tipptasemel laskesuusatamisele saavad külastajad kogeda mitmekesist kultuuriprogrammi, mis pakub muusikalisi elamusi ja põnevaid tegevusi kogu perele. Kuni 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta.

Sõitudele saab kaasa elada ERR-i otseülekannete vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

