Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

Laskesuusatamine
Foto: Hendrik Osula
Laskesuusatamine

Sel nädalal võõrustab Otepää laskesuusatamise MK-etappi ning võistlustules on olümpiavõitjad ja teised maailma tipud. Eesti laskesuusatamise föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv rääkis Vikerraadiole, et pealtvaatajaid on oodata palju.

Tehvandi spordikeskus võõrustab maailma karika sarja etappi teist korda ning Kõivu sõnul sai külmadel talvekuudel tehtud piisavalt tööd, et nüüd märtsis mõnusa kevadeilmaga tippvõistlust nautida.

"Kui jaanuari- ja veebruarikuu olid hästi külmad, siis Tehvandi spordikeskus suutis päris palju kunstlund valmis toota. Raja olukord on okei, kindlasti elame nädalavahetuse üle nii, et rada on heas korras," rääkis ta. "Kindlasti hoiame raja kõikidele sportlastele võrdse."

"[Teisipäevase] seisuga peaks olema kõik olümpiavõitjad kohal. Eesti rahva jaoks on kurb uudis see, et Dorothea Wierer otsustas kohe pärast olümpiat lõpetada. Ei näe ka sakslast [Franziska] Preussi ka," lisas Kõiv. "Teised kõik on kohal."

MK-sari külastas eelmisel nädalavahetusel Kontiolahtit ning maailma tipud ületasid Soome lahe tšarterlennuga. "Eks seda on varem kasutatud, kui on kaugemad etapid, eriti üle ookeani. Ma mõtlesin, et proovime seekord. Joensuust Tartusse, Tartust Oslosse on lühikesed lennud ja sportlaste jaoks ülimugav," rääkis Kõiv. "Mina ise tulin esimese lennuga, ei olnud mingeid probleeme."

Laskesuusatamise maailma tipud maandusid Tartu lennujaamas Autor/allikas: Reiko Kolatsk

Eesti koondislased näitasid eelmisel nädalal häid tulemusi, eesotsas juunioride MM-il kaks medalit võitnud Jakob Kulbini ning Kontiolahtis ühisstardist sõidus 13. koha saanud Regina Ermitsiga. Varuvõistlejatena kaasati juunioride MM-il osalenud Yaroslav Neverov ja Kretel Kaljumäe.

Kõiv tõdes, et kodustel radadel on ootused kindlasti kõrgemad. "Meil on kodune maailma karikas, mis on aasta enne kodust MM-i. Kindlasti sportlased sihivad kõrgeid tulemusi. Tasub tulla vaatama ja meie sportlastele kaasa elama!" ütles ta.

MK-sari külastab Otepääd teist korda, esimest korda korraldati etapp 2022. aastal. "Võta kinni, kas kodupublik aitab või mitte. Kui meie ideaalis ootaks 15 000 pealtvaatajat, siis suurematel maailma karikatel on 20-30 000 pealtvaatajat. Eesti sportlased on pigem selle suure vaatajaskonnaga harjunud," ütles Kõiv.

Vähem kui aasta pärast toimuvad Tehvandil juba maailmameistrivõistlused ning korraldajad saavad sel nädalal asju proovida. "Korraldajatena proovime erinevaid asju-lahendusi, mida järgmine aasta kasutusele võtta," rääkis Kõiv. "Kui publikuarv on juba 15 000, kuidas väikesel Otepääl see ära majandada. Otepää on hästi kompaktne ja nii palju kui mina olen tiimidega suhelnud, siis neile väga meeldib see, et kõik on lähedal. Samas kui lisame juurde 20 000 pealtvaatajat, võib tekkida kitsaskohti. Tahaks see nädalavahetus vaadata, kuidas liigub."

Kui tahta raja ääres paremaid kohti, tuleb tõenäoliselt päris vara ärgata. "Kindlasti tasub kolm-neli tundi varuda aega. Suheldes Eesti fännidega Anterselvas olümpial, siis nad ütlesid ka, et kui tahad raja ääres head kohta, pead tulema kolm tundi varem seisma. Ka Tehvandi radadel on mõned kohad päris magusad, tasub aegsasti kohal olla," lõpetas Kõiv.

Otepää MK-etapp algab neljapäeval meeste sprindiga, reedel lähevad sprindisõiduks rajale ka naised. Laupäeval toimuvad jälitussõidud ning pühapäeval teatesõidud.

Lisainfot saab võistluse kodulehelt, kõikidele sõitudele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.

Lapsed Otepää MK-etapil 2022. aastal Autor/allikas: Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Vikerhommik", küsisid Kirke Ert ja Taavi Libe

