Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

Rahvusvaheline uisuliit (ISU) avalikustas nimekirja neist, kes kandideerivad tänavustele ISU auhindadele. Rahvas ja ajakirjanikud saavad hääletada kuni 18. märtsini.

Rahvas saab tänavu enda hääle anda neljas kategoorias: parim kostüüm, kõige meelelahutuslikum kava, parim treener ja parim koreograaf. Kolmes kategoorias – elutööauhind, parim uustulnuk, aasta uisutaja(d) – rahval sõnaõigust pole.

Eestil on tänavu nendes kategooriates, kus ka rahvas saab sõna sekka öelda, kolm nominatsiooni. Aleksandr Selevko kandideerib nii parima kostüümi kui kõige meelelahutuslikuma kava kategoorias enda lühikava ja lühikavakostüümiga.

Parima kostüümi kategoorias on nominendid veel Madison Chock ja Evan Bates (vabatantsu kostüüm), Adam Siao Him Fa (lühikava kostüüm), Amber Glenn (lühikava kostüüm), Piper Gilles ja Paul Poirier (vabatantsu kostüüm), Anastassia Gubanova (vabakava kostüüm), Holly Harris ja Jason Chan (vabatantsu kostüüm), Minerva Hase ja Nikita Volodin (vabakava kostüüm), Haein Lee (vabakava kostüüm), Alysa Liu (vabakava kostüüm), Ilia Malinin (vabakava kostüüm), Riku Miura ja Ryuichi Kihara (lühikava kostüüm), Kaori Sakamoto (lühikava kostüüm), Mihhail Šaidorov (vabakava kostüüm), Deanna Stellato-Dudek ja Maxime Deschamps (lühikava kostüüm) ning Emilea Zingas ja Vadim Kolesnik (vabakava kostüüm).

Kõige meelelahutuslikuma kava kategoorias on lisaks Selevko lühikavale nominendid Kevin Aymoze lühikava, Chock-Batesi vabatants, Anastassia Metelkina ja Luka Berulava lühikava, Jason Browni lühikava, Lilah Feari ja Lewis Gibsoni vabatants, Siao Him Fa lühikava, Glenni lühikava, Gilles-Poirier' vabatants, Annika Hocke ja Robert Kunkeli vabakava, Yuma Kagiyama lühikava, Miura-Kihara vabakava, Malinini lühikava, Allison Reedi ja Saulius Ambruleviciuse vabatants, Kaori Sakamoto vabakava ja Zingas-Kolesniku rütmitants.

Lisaks Selevkole on nominentide hulgas parima treeneri tiitlile kandideeriv Niina Petrõkina juhendaja Svetlana Varnavskaja. Tema konkurendid on Damon Allen (Amber Glenni juhendaja), Phillip Diguglielmo (Alysa Liu treener), kolmik Marie-France Dubreuil, Romain Haguenauer, Patrice Lauzon (paljude jäätantsijate, teiste seas olümpiavõitjate Laurence Fournier Beaudry ja Guillaume Cizeroni ning olümpiahõbedate Chock-Batesi treenerid), Mie Hamada (mitme jaapanlase, teiste seas Mao Shimada ja Mone Chiba treener), Masakazu Kagiyama (olümpiahõbeda Yuma Kagiyama juhendaja), Sonoko Nakano (Mai Mihara treener) ja Dmitri Savin (paljude paarissõitjate, teiste seas Hase-Volodini treener).

Parima koreograafi kategoorias on nomineeritud ka Eesti uisutajatele kavasid teinud Mark Pillay, Benoit Richaud, Adam Solya ja Shae-Lynn Bourne ning veel Dubreuil, Carolina Kostner, Lori Nichol ja Massimo Scali.

Rahvahääletus on avatud 9. märtsist kuni 18. märtsil kella 13-ni Eesti aja järgi, enda hääle saab anda siin (hääletamiseks tuleb konto teha). Võitjad avalikustatakse iluuisutamise MM-i järel Prahas peetaval galal 29. märtsil.