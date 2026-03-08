X!

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

Iluuisutamine
Foto: Hendrik Osula / Team Estonia
Iluuisutamine

Iluuisutamise pikk hooaeg lõppeb veidi enam kui kahe nädala pärast Prahas algavate maailmameistrivõistlustega. Niina Petrõkina on olümpia järel langetanud koormust ja hoidnud jalga.

Olümpiamängude järel sõitis Petrõkina Šveitsi, kus esines Bellinzonas kolmel päeval järjest jää-show'des. "Proovin praegu maksimaalselt lõdvestuda ja puhata, sest oli ikkagi väga palju emotsioone. Langetasime spetsiaalselt natuke vormi, et seda siis uuesti tõsta. Seda oli väga vaja ja praegu tunnen end juba paremini," ütles Petrõkina.

Lähenevat MM-i silmas pidades on Milano Cortina taliolümpia seitsmes naine teinud treeningutel tööd, et tõsta üldist sõidukiirust. "Praegu töötame kiiruse peal, et ma sõidaks veel suurema kiirusega, et kohtunikud saaksid panna ka suuremad plussid. Vaatan Kaori Sakamoto poole ja proovin samamoodi veel ilusamalt ja suure hoo pealt," rääkis Petrõkina.

Hüpetega ei tohi treeningutel liiale minna, et oktoobris opereeritud parem jalg peaks vastu. Prahas toimuv MM algab 25. märtsil just naiste lühikavaga.

"Ma pean kontrollima, et mitte üle hüpata. Ma arvan, et see valu ei lähegi täielikult ära, sest see on pikaajaline trauma. Lihtsalt pean andma jalale peale trenni rohkem puhkust," rääkis Petrõkina.

Kahekordne Euroopa meister tundis head meelt, et Tallinnas lõppenud juunioride MM andis Elina Goidinale ja Maria Eliise Kaljuverele palju väärt kogemusi. "Mul on väga hea meel selle üle, et nad said ka seda atmosfääri tunda. Võib-olla järgmine kord nad ei hakka seda kartma vaid ootavad nagu mina, et millal tuleb veel selline suur võistlus meie peaareenil, et tunda seda toetust ja atmosfääri," ütles Petrõkina.

Enne maailmameistrivõistlusi esineb Niina veel Kaunases toimuval jää-show'l.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

iluuisutamise uudised

22:28

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

18:59

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

10:22

Värske olümpiavõitja Liu ei hakka MM-tiitlit kaitsma

07.03

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

07.03

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

07.03

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks Uuendatud

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks

06.03

Sipunova: oleme nüüd jääl rohkem nagu paar

06.03

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

videod

sport.err.ee uudised

22:52

ETV spordisaade, 8. märts

22:28

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

21:57

Janika Lõiv teenis Hispaanias teise koha

21:34

Kiplimo sai maailmarekordi taas endale, eestlane oli 10 km jooksus teine

21:06

Metsa ja Heina koduklubid said punktilisa, aga eestlased ei mänginud

20:31

Narvat lahutab hokifinaalist vaid üks võit

20:21

Kalev/Cramo alistas play-off'i meeskondade heitluses TalTechi

19:48

Valge Maja võõrustab Trumpi sünnipäeval UFC võitlusõhtut

19:19

Saalijalgpalli järelkasvumeistriks tuli Põltsamaa meeskond

18:59

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

18:40

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

18:27

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

18:04

Aigro ja Vagul teenisid Lahti tiimivõistlusel kümnenda koha

17:28

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama Uuendatud

17:09

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo