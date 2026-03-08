Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

Olümpiamängude järel sõitis Petrõkina Šveitsi, kus esines Bellinzonas kolmel päeval järjest jää-show'des. "Proovin praegu maksimaalselt lõdvestuda ja puhata, sest oli ikkagi väga palju emotsioone. Langetasime spetsiaalselt natuke vormi, et seda siis uuesti tõsta. Seda oli väga vaja ja praegu tunnen end juba paremini," ütles Petrõkina.

Lähenevat MM-i silmas pidades on Milano Cortina taliolümpia seitsmes naine teinud treeningutel tööd, et tõsta üldist sõidukiirust. "Praegu töötame kiiruse peal, et ma sõidaks veel suurema kiirusega, et kohtunikud saaksid panna ka suuremad plussid. Vaatan Kaori Sakamoto poole ja proovin samamoodi veel ilusamalt ja suure hoo pealt," rääkis Petrõkina.

Hüpetega ei tohi treeningutel liiale minna, et oktoobris opereeritud parem jalg peaks vastu. Prahas toimuv MM algab 25. märtsil just naiste lühikavaga.

"Ma pean kontrollima, et mitte üle hüpata. Ma arvan, et see valu ei lähegi täielikult ära, sest see on pikaajaline trauma. Lihtsalt pean andma jalale peale trenni rohkem puhkust," rääkis Petrõkina.

Kahekordne Euroopa meister tundis head meelt, et Tallinnas lõppenud juunioride MM andis Elina Goidinale ja Maria Eliise Kaljuverele palju väärt kogemusi. "Mul on väga hea meel selle üle, et nad said ka seda atmosfääri tunda. Võib-olla järgmine kord nad ei hakka seda kartma vaid ootavad nagu mina, et millal tuleb veel selline suur võistlus meie peaareenil, et tunda seda toetust ja atmosfääri," ütles Petrõkina.

Enne maailmameistrivõistlusi esineb Niina veel Kaunases toimuval jää-show'l.