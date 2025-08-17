Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

Iluuisutaja Aleksandr Selevko harjutas pool aastat Ameerika Ühendriikides ja on oma uued kavad juba võistlusel ka ära testinud. Uuel hooajal, mil sihikul olümpiamängud, treenibki ta peamiselt ookeani taga.

Jaanuaris EM-i pettumust valmistanud üheksanda kohaga lõpetanud Aleksandr Selevko lendas koduse tiitlivõistluse järel Ameerika Ühendriikidesse ja on ookeani taga harjutanud järjest kuus kuud. Ta on treeninud Bostoni lähistel tunnustatud treenerite Alexei Letovi ja Olga Ganicheva juhendamisel, kelle õpilased on USA meistrivõistlustelt võitnud kokku 30 medalit. Muudatusi on olnud palju ja nendega kohanemine on läinud lainetavalt.

"Esimesed kaks kuud mul läks väga hästi, aga pärast seda algasid tervisega probleemid. Ma arvan, et viimased kaks kuud on mul nüüd natuke parem," rääkis Selevko ERR-ile.

Eelmisel nädalal tegi ta USA-s uute kavadega juba esimese võistluse ja sai 235 punktiga teise koha. Pikaaegne juhendaja Irina Kononova hoiab Tallinnast kogu protsessil silma peal. "Esimesel võistlusel oli vigu, veel on vaja stabiilselt töötada, aga august on veel liiga vara," tõdes Kononova.

Selevko jäi võistlusel näidatud vabakavaga rahule. "Olen rahul vabakavaga, tegin seal kaks neljakordset ja kolmekordse Axeli. Arvan, et olen heas vormis," sõnas ta.

2024. aasta EM-hõbe tahab uuel hooajal sooritada vabakavas kolm neljakordset hüpet. Uus, Prince'i lool "Kiss" põhinev lühikava on tal julge ja seksika stiiliga. "See aasta proovime stiili vahetada, see on huvitav ja annab teised võimalused," arvab Kononova.

Jõus, kiiruses ja tehnikas on teinud Selevko edasimineku, sest ookeani taga saab ta päevas viis tundi järjest jääl harjutada. Üldises plaanis ongi kasvanud oluliselt just jäätreeningute maht. "Ma saan üks jää teha ainult hüppeid, teine lühikava ja viimane vabakava. Lihtsalt uisutada," tõdes ta.

Nädala treenib Aleksandr Selevko Tallinnas ja seejärel jätkab vormi kogumist Ameerika Ühendriikides. Järgmised stardid teeb ta oktoobris - novembris, kui algab võistlus olümpiale pääsemise nimel.