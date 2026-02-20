X!

Ambitsioonikas Petrõkina: tahaks veel kõrgemat kohta saada!

OM2026
Foto: Kuvatõmmis
OM2026

Iluuisutaja Niina Petrõkina sooritas Milano Cortina mängudel oma olümpiadebüüdil kaks ilusat kava ning sai 210,82 punktiga seitsmenda koha.

"Olen väga õnnelik, et sain teha kõik oma elemendid nagu plaanisin! Seekord võin öelda, et tundsin, et olen olümpial ja reaalselt nautisin seda sõitu; tundsin viimasel kolmel elemendil kõike enda ümber," rääkis Petrõkina 141,19 punkti toonud vabakava järel ERR-ile.

"[Koreograaf] Alina [Boyko] kirjutas mulle, et kontrolli oma keha, kontrolli liigutusi ja muusikat, aga lõpus, kui on koreograafia, võid seal täiega nautida. Nautisin täiega, aga kontrollisin ikkagi oma keha, sest ma tean ennast; tean, et võin igal pool kukkuda," naeris Petrõkina. "Lõpus täiega nautisin ja olen väga elevil, et tuli välja."

"Kõige raskem oli hoida keskendumist algusest lõpuni. Mõelda: ainult neli minutit, aga see on päris raske. Sain sellega hakkama," kinnitas Petrõkina.

Samad kavad sooritas Petrõkina ka kuu aega tagasi Sheffieldi EM-il, kus püstitas uue Eesti rekordi 216,14 punkti. Seega hinnati olümpial tema sooritust 5,32 punkti võrra madalamalt. "Natuke pandi punkte vähem kui EM-il, aga pole hullu, töötame edasi, vaatame protokolli, kus punkte kaotasin. Lühikavas juba tean, kus kaotasin, nüüd peame vaatama vabakava ja loodame, et MM-il saan veel paremini hakkama," tõdes Petrõkina.

Niina Petrõkina on olümpiamängude seitsmes naine. Kuidas see kõlab? "Väga hästi! Aga tegelikult mul ambitsioonid on väga kõrged, tahaks kõrgemat kohta saada, aga selleks on vaja rohkem tööd teha. Elame, vaatame!"

Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja kohtunike hindamist ei soovinud kommenteerida. "Mina seda ei kommenteeri, meie tegime oma tööd väga hästi. Mida kohtunikud panevad... mis teha. Panevad, mis panevad."

Kuidas Varnavskaja hoolealuse olümpiadebüüdi kokku võtab? "Paar päeva peab veel puhkama, siis võib-olla midagi tuleb... praegu on kõik nii emotsionaalne, ei tea isegi, mida rääkida. Enne olümpiat me mõtlesime, et tahame ikka kuskil ees olla. Pärast lühikava natuke paar kohta veel ettepoole tõusta."

Täispikk intervjuu Varnavskajaga:

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

01:14

Ukrainlased ERR-ile agressorriigi sportlastega võistlemisest: see on jälk Uuendatud

01:06

Hiinlane jättis Stolzi 1500 meetris üllatuslikult kullata, Liiv 27. Uuendatud

01:05

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11. Uuendatud

00:58

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

00:10

Ambitsioonikas Petrõkina: tahaks veel kõrgemat kohta saada!

19.02

VIDEO | Petrõkina sooritas olümpiadebüüdil ka puhta vabakava

19.02

Sildaru: see oli üks mu viimase nelja aasta parimaid sõite

