Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16.

Milano Cortina taliolümpiamängudel sai iluuisutamise meeste üksiksõit dramaatilise lõpplahenduse, sest vabakava ebaõnnestus nii Ilia Malininil kui Yuma Kagiyamal ning kuldmedali võitis hoopis Kasahstani iluuisutaja Mihhail Šaidorov. Aleksandr Selevko saavutas 236,82 punktiga 16. koha.

Lühikava järel teine olnud Yuma Kagiyama tegi oma vabakavas mitmeid vigu ja sai 176,99 punkti, mis oli õhtu paremuselt kuues tulemus. Nii läks meeste üksiksõidu suurim staar Ilia Malinin jääle olukorras, kus kindel vabakava oleks talle taganud kuldmedali, ent üllatused ei olnud veel lõppenud.

USA uisutäht tegi kohe kava alguses neljakordse Axel'i asemel ühekordse hüppe ning ka ülejäänud kava ebaõnnestus. Malinin sai vaid 156,33 punkti, mis oli vabakava arvestuses alles 15. tulemus ja koondtulemus 264,49 punkti jättis ta üldse kaheksandaks.

Suurüllatajana krooniti olümpiavõitjaks lühikava järel viiendal kohal olnud Mihhail Šaidorov, kes teenis oma vabakava eest võimsad 198,64 punkti ja sai kahe kava kokkuvõttes 291,58 silma. Tema senine isiklik rekord oli mullusel MM-il uisutatud 287,47 punkti. Kagiyama (280,06) pääses lõpuks ikkagi hõbedaga ning pronksi sai teine jaapanlane Shun Sato (274,90).

Teise grupi esimese mehena jääl käinud Aleksandr Selevko alustas väga tugevalt, kui sooritas neljase toe loop'i ja kolmese toe loop'i kaskaadi ning lisas sellele veel ühe õnnestunud neljase toe loop'i.

Edasine kava läks Selevko jaoks aga raskeks, ükski piruett maksimumtasemele ei küündinud ja nii teenis ta oma vabakava eest kokku 154,80 punkti, mis jääb tema isiklikule rekordile alla enam kui 12 punktiga.

Oma teistel olümpiamängudel teenis Selevko kahe kava eest kokku 236,82 punkti, tema tippmark on 257,21 punkti. Kokkuvõttes andis see Selevkole 16. koha.

Selevko vabakava:

Galerii Selevko vabakavast:

Enne võistlust:

Meeste üksiksõidu vabakavas tuleb jääle 24 paremat iluuisutajat. Aleksandr Selevko teeb kaasa võistluse teises tugevusgrupis esimese sõitjana ehk üldjärjekorras seitsmenda sportlasena.

Lühikavas teenis Selevko 82,02 punkti, mis andis 18. koha. Võrreldes novembris Skate Canada võistlusel isiklikuks rekordi püstitamisel saadud tulemusega (91,28) oli see sooritus enam kui üheksa silma madalama skooriga.

Lühikava järel juhib võistlust ameeriklane Ilia Malinin (108,16 punkti). Üle saja punkti kogusid ka Yuma Kagiyama (Jaapan; 103,07) ja Adam Siao Him Fa (102,55).