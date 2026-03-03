Naiste jalgpallikoondis pidi Bosnia ja Hertsegoviina paremust tunnistama

Kohtumise algus möödus Bosnia ja Hertsegoviina surve all – juba esimestel minutitel teeniti mitu nurgalööki ning loodi standardolukordadest ohtlikke momente. Eesti jõudis esmakordselt vastase karistusalasse 14. minutil. Seejärel avanes hea võimalus Mari Liis Lillemäel, kes pääses üks-ühele olukorda, kuid see ei kujunenud ohtlikuks. Minut hiljem pidi tõrje tegema Katarina Elisabeth Käpa, kes lõpetas vastaste kiire vasturünnaku, lükates nahkkera üle värava, vahendab jalgpall.ee.

Eestil tekkis hea võimalus 27. minutil, kui Karola Purgats murdis kaitseliini taha ja söötis Lillemäele, kelle pealelöök kiirustamise tõttu ebaõnnestus. Mängu avavärava lõi Bosnia 36. minutil, kui nurgalöögi järel jõudis pall täpselt mängija jalale ning viimase suunas selle kindlalt võrku. Eesti vastas nelja minuti pärast, kui vastaste käega mängimise järel määrati penalti – Siret Räämet realiseeris selle kindlalt vasakule alla nurka ja lõi oma debüütvärava koondises. Vahetult enne poolajavilet läks Bosnia aga uuesti juhtima, kui paremalt äärelt tulnud tsenderdus suunati õhulöögiga võrku. Nii mindi vaheajale Bosnia ja Hertsegoviina 2:1 eduseisus.

Teisel poolajal jätkus Bosnia ja Hertsegoviina pallivaldamine ning tempokas üleminek rünnakule. 54. minutil tuli Katarina Elisabeth Käpal sekkuda kahel korral järjest, kuid puurilukk reageeris kindlalt ja hoidis vahe minimaalsena. Samas ka Eesti tegutses distsiplineeritult, hoidis varasemast enam palli ning jõudis sagedamini vastaste väljakupoolele, kuid tulemuseta.

Mängu 67. minut oli märgiline Anastasija Južaninovale, kes sekkus vahetusest ja tegi oma debüüdi naiste koondise särgis. Kaks minutit enne normaalaja lõppu suurendas Bosnia eduseisu, kui söödu järel karistusalas võeti pall omaks ning teise puutega suunati see väravale – kuigi Käpa sai käed vahele, oli löögil piisavalt tugevust, et võrku lennata. Teisel üleminutil avanes Eestil veel võimalus, kui kauglöögile pääses Emma Treiberg, kuid rohkem tabamusi eestlannad kirja ei saanud.

Lisaks Bosnia ja Hertsegoviinale võisteldakse samas alagrupis Leedu ja Liechtensteiniga. Leeduga minnakse vastamisi nelja päeva pärast, 7. märtsil Raudondvarise staadionil kell 17.