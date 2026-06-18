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Vahetusmehed vedasid Šveitsi esimese võiduni

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Šveitsi jalgpallikoondis alistas MM-finaalturniiril B-alagrupi teises voorus Bosnia ja Hertsegoviina 4:1.

Šveits alustas mängu paremini ja hoidis pikalt initsiatiivi enda käes, kuid avapoolaja teises pooles mängupilt võrdsustus. Teise poolaja alguses avanes Šveitsil mitu head võimalust järjest, aga vastaste väravalukk suudeti lahti muukida alles 74. minutil, kui penaltipunkti lähistelt saatis palli võrku paar minutit varem vahetusest sekkunud Johan Manzambi.

Kuus minutit pärast Šveitsi avaväravat jäi Bosnia ja Hertsegoviina väljakule kümnekesi, sest keskkaitsja Tarik Muharemovic teenis karmi vea eest punase kaardi. Šveits kasutas ülekaalu ära 82. minutil, mil jala sai valgeks koos Manzambiga vahetusest sekkunud Ruben Vargas.

Šveitsi kolmanda värava skooris 90. minutil Manzambi. Bosnia ja Hertsegoviina auvärava eest kandis kolmandal üleminutil hoolt Ermin Mahmic, aga sellega väravate löömine ei lõppenud, sest kuuendal üleminutil määrati Šveitsi kasuks penalti, mille realiseeris edukalt meeskonna kapten Granit Xhaka.

Šveits sai avavoorus teenitud viigi kõrvale esimese võidu. Bosnia ja Hertsegoviinal on jätkuvalt kirjas üks punkt.

B-alagrupp

Šveits

4
:
1

Bosnia ja Hertsegoviina

90:00

  • Manzambi74'
  • Vargas84'
  • Manzambi90'
  • Xhaka90+6'
  • Mahmic90+3'

Toimetaja: Henrik Laever

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