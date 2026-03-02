Eesti võimleja võitis Tartus üksikalade võistlusel kaks medalit

Lindikava harjutuses saavutas esikoha Ukraina võimleja Taisiia Onofriitšuk (27,55 punkti), teise koha Eesti võimleja Sofia Jakovleva (27,3 punkti) ja kolmanda Poola võimleja Liliana Lewinska (27,2 punkti).

Kurikakava harjutuses võidutses Lewinska (29,55 punkti), teise koha sai Itaalia võimleja Tara Dragas (28,3 punkti) ja kolmanda Jakovleva (27,55 punkti).

Eesti Võimlemisliidu spordidirektor Margot Võsokov ütles, et selline Jakovleva kõrge tulemus oli talle suurepärane üllatus. Ta lisas, et Jakovleva on töökas ja ambitsioonikas võimleja, kes suutis niivõrd kõrgetasemelisel võistlusel kindlat närvi hoida. "Eesti koondise eesmärk oli saada finaali võimalikult paljude kavadega, aga medalid näitavad, et teeme head tööd ja liigume õiges suunas," sõnas ta.

Pallikava harjutuses sai esikoha Dragas (27,35 punkti), teine oli Brasiilia võimleja Geovanna Santos Da Silva (26,74 punkti) ja kolmanda koha sai Itaalia võimleja Sofia Raffaeli (26 punkti). Parim Eesti võimleja pallikava harjutuses oli Jakovleva (25,5 punkti), kes saavutas viienda koha.

Rõngakava harjutuse võitis Onofriitšuk (29,05 punkti), teise koha sai Bulgaaria võimleja Dara Stoianova (27,6 punkti) ja kolmanda koha sai Santos Da Silva (27,1 punkti). Eesti võimleja Johanna Simone Pertens sai rõngakava harjutuses kaheksanda koha (24,5 punkti).

Kanada koondis, kus võistles Carmel Kallemaa ja mida treenib Janika Mölder, pälvis Rahvusvahelise Võimlemisliidu (FIG) turniiril iluvõimlemise rühmkava kurika- ja rõngaharjutuses esikoha ning palliharjutuses teise koha.

Janika Mölder ütles, et on õnnelik oma koondise üle, kuid tunnistas, et ei arvanud, et neil nii hästi läheb, kuna eelvõistlusel tegi Kanada koondis palju vigu. "Ma ütlesin tüdrukutele, et täna oleme õnnelikud ja pidutseme, aga homme hakkame jälle trenni tegema. Ei tohi nina püsti ajada," rääkis ta.

Miss Valentine FIG ehk rahvusvahelise võimlemisliidu turniiri võistkondlikus arvestuses pälvis meistriklassis esimese koha Ameerika Ühendriikide võistkond (207,65 punkti), teise koha Ukraina võistkond (203,2 punkti) ja kolmanda koha Soome võistkond (198,8 punkti). Eesti võistkond koosseisus Margarita Drozdova, Elena Manuilova, Kristin Frey ja Elys Kretelle Kukk sai kaheksanda koha (182,3 punkti).

Miss Valentine FIG võistkondlikus arvestuses pälvis juunioriklassis esimese koha Bulgaaria võistkond (201,6 punkti), teise koha sai Itaalia võistkond (194,3 punkti) ja kolmanda koha Gruusia võistkond (194,2 punkti). Eesti võistkond koosseisus Alexandra Ivahnenko, Antonina Levtsenko, Kristiina Jegorova ja Victoria Martovaja saavutas kuuenda koha (184,45 punkti).

Miss Valentine FIG iluvõimlemise meistriklassi rühmkava palliharjutuses võitis esimese koha Ukraina (27,15 punkti), teise koha sai Kanada võistkond (23,75 punkti), kus võistles ka Carmel Kallemaa, ja kolmanda koha Ameerika Ühendriikide B-võistkond (21,35 punkti).

Carmel Kallemaa Kanada võistkonna eest võimlemas Autor/allikas: Vlada Kurbakova

Miss Valentine FIG iluvõimlemise meistriklassi rühmkava kurika- ja rõngaharjutuses võitis esimese koha Kanada võistkond (23,8 punkti), kus võistles ka Carmel Kallemaa, teise koha Ameerika Ühendriikide A-võistkond (22,55 punkti), kolmanda koha Ukraina võistkond (22,45 punkti).

Miss Valentine FIG iluvõimlemise juunioriklassi rühmkava palliharjutuses võitis esimese koha Kasahstani võistkond (20,3 punkti), teise koha Kanada võistkond Kalev Estienne (17,2 punkti) ja kolmanda koha Korea võistkond (15,2 punkti).

Miss Valentine FIG iluvõimlemise juunioriklassi rühmkava lindiharjutuses võitis esimese koha Kasahstani võistkond (20,3 punkti), teise koha Korea võistkond (16,95 punkti) ja kolmanda koha Kanada võistkond Kalev Estienne (13,25 punkti).

Miss Valentine FIG iluvõimlemise meistriklassi rõngaharjutuse kulla võitis Ukraina võimleja Anastasiia Ikan (28,25 punkti), hõbeda võitis Itaalia võimleja Carol Michelotti (27,15 punkti) ja pronksi Ameerika Ühendriikide võimleja Isabel Borges (26,55 punkti). Palliharjutuse esikoha võitis Soome võimleja Lia Kallio (26 punkti), teise koha Ameerika Ühendriikide võimleja Sarah Mariotti (25,8 punkti) ja kolmanda koha Ukraina võimleja Anastasiia Ikan (24,55 punkti). Kurikaharjutuses võitis kulla Bulgaaria võimleja Aleksa Rasheva (28,45 punkti), hõbeda Korea võimleja Eunchae Seo (27,55 punkti) ja pronksi Ukraina võimleja Anastasiia Ikan (26,95 punkti). Lindiharjutuses saavutas esikoha Ameerika Ühendriikide võimleja Isabel Borges (26,95 punkti), teise koha Soome võimleja Emmi Piiroinen (26,25 punkti) ja kolmanda koha Kanada võimleja Pin Rong Lee (24,25 punkti).

Miss Valentine FIG iluvõimlemise juunioriklassi rõngaharjutuse kulla võitis Gruusia võimleja Nita Jamagidze (26,6 punkti), hõbeda Ukraina võimleja Sofiia Kulikova (26,05 punkti) ja pronksi Poola võimleja Laura Lewinska (25,7 punkti). Juunioriklassi palliharjutuse esikoha sai Gruusia võimleja Nita Jamagidze (25,3 punkt), teise koha Bulgaaria võimleja Dea Emilova (25,05 punkti) ja kolmanda koha Leedu võimleja Abigele Pucetaite (24,25 punkti). Juunioriklassi kurikaharjutuse esikoha teenis Bulgaaria võimleja Dea Emilova (27,7 punkt), teise koha Saksamaa võimleja Melissa Diete (25 punkti) ja kolmanda koha Gruusia võimleja Nita Jamagidze (24,9 punkti). Juunioriklassi lindiharjutuse esikoha pälvis Bulgaaria võimleja Siyana Alekova (26,5 punkt), teise koha Saksamaa võimleja Melissa Diete (25,6 punkti) ja kolmanda koha Poola võimleja Laura Lewinska (25,55 punkti).

Miss Valentine'i turniiri mitmevõistluse meistriklassi kuldmedali võitis Ukraina võimleja Ljubov Goraštšenko (51,05 punkti), hõbeda Ukraina võimleja Anna Võhhodets (51 punkti) ja pronksi Montenegro võimleja Alina Vasilenko (48,65 punkti). Parim eestlane selles vanusegrupis oli Viktoria Assor (48 punkti), kes saavutas viienda koha.

Miss Valentine'i turniiri rühmvõimlemise meistriklassi vabakavas pälvis esikoha Eesti võistkond Rebasesabad Võimlemisklubist Rütmika (52,25 punkti), teise koha Ukraina võistkond Grand Victory (47,017 punkti) ja kolmanda koha Eesti võistkond Esperanza Võimlemisklubist Piruett (46,666 punkti). Juunioriklassi vabakavas sai esikoha Eesti võistkond Rebasesabad Võimlemisklubist Rütmika (49,33 punkti), teise koha Soome võistkond Team Vantaa (47,75 punkti) ja kolmanda koha Eesti võistkond Minella Võimlemisklubist Janika (45,867 punkti). Noorteklassi vabakavas teenis esikoha Eesti võistkond Celladoria Võimlemisklubist Piruett (38,55 punkti), teise koha Eesti võistkond Ariella Võimlemisklubist Janika (38,1 punkti) ja kolmanda koha Soome võistkond Freyat (35,55 punkti), lasteklassi vabakavas võidutses Eesti võistkond Rosabella Võimlemisklubist Rütmika (35,4 punkti), teise koha sao Eesti võistkond Arlett Võimlemisklubist Janika (34,45 punkti) ja kolmanda koha Taani võistkond Mynthe (29,1 punkti).

Rühmvõimlemise meistriklassi lühikavas sai esikoha Soome võistkond Elite (32,95 punkti), teise koha Eesti võistkond Briiz Võimlemisklubist Rüht (30,25 punkti) ja kolmanda koha Taani võistkond Melina (27,6 punkti). juunioriklassi lühikavas saavutas esimese koha Eesti võistkond Võimlemisklubist Ülenurme (30,9 punkti), teise koha Eesti võistkond Aurora Võimlemisklubist Pärl (29,3 punkti) ja kolmanda koha Taani võistkond Anora (21,15 punkti). Noorteklassi lühikavas sai esimese koha Ameerika Ühendriikide võistkond Serenity (30,45 punkti), teise koha Eesti võistkond Delinda Võimlemisklubist Janika (28,7 punkti) ja kolmanda koha Eesti võistkond Kristella Võimlemisklubist Janika Tallinn (26 punkti).