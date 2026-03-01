X!

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

Jalgpall
Eesti U-17 jalgpallikoondis
Eesti U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: EJL
Jalgpall

Eesti kuni 17-aastate ehk 2010. aastal ja hiljem sündinute jalgpallikoondis võitis Fääri saartel toimuval UEFA sõprusturniiril penaltiseeria järel võõrustajaid. Normaalaeg lõppes 1:1 viigiga ja sinisärkide värava lõi matši 70. minutil Denis Zotov.

Peatreener Nikita Brõlin saatis algkoosseisus väljakule väravavahi Andero Tatriku, Youssef Boughalmi, Roman Lukini, kapten Kregor Kalviku, Henri Tuuri, Arseni Aronsoni, Gleb Gurini, Kennert Kõivi, Denis Zotovi, Ivan Krasnovi ja Karl Johann Haabma, vahendab Jalgpall.ee.

Mäng kulges avaminutitest alates võrdselt ja võitluslikult. Kui Eesti otsis oma võimalusi pigem pikemate positsioonirünnakutega, siis Fääri saared olid omakorda ohtlikumad standardolukordade järel.

Sarnases rütmis käis suurem osa mängust, kuni 70. minutil kombineerisid vastaste karistusalas osavalt Ivan Krasnov ja vahetusest sekkunud Paul Jakob Strus, kes toimetasid palli Denis Zotovini ning 14-aastane noormees viis Eesti 1:0 juhtima. Võit oli juba väga lähedal, kuid kohtumise üleminutitel leidsid võõrustajad täpse tsenderdusega Villiam Sørenseni, kes suunas palli peaga Andero Tatriku selja taha.

Järgnenud penaltiseerias sai Eesti aga 4:3 võidu. Meie poolt olid täpsed Ivan Krasnov, Kennert Kõiv, Gleb Gurin ja Enrico Järitsa. Penaltil eksis Kregor Kavlik, korra säras suurepärase tõrjega Tatrik.

Võit tähendas ühtlasi, et Eesti teenis UEFA sõprusturniiri tabelisse esimesed punktid. Fääri saartel on kirjas kaks kaotust. Reedel kaotasid võõrustajad Bosniale ja Hertsegoviinale ning Eesti jäi alla Islandile. Tänases teises mängus tegid Bosnia ja Hertsegoviina ning Island 3:3 viigi, millele järgnenud penaltiseerias jäi peale Bosnia ja Hertsegoviina.

Turniiri viimases matšis läheb Eesti U-17 koondis 4. märtsil kell 13 vastamisi Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslastega.

Toimetaja: Siim Boikov

