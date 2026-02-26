Valencia häbistas Baskoniat ja tõusis Euroliigas teiseks

Avapoolajal Euroliiga rekordit tähistavad 68 punkti visanud ja parimal hetkel koguni 40 punktiga juhtinud Valencia edu alussammasteks olid täpsed kolmepunktivisked ja lauavõitlus. Võitjad tabasid kaugviskeid 48-protsendilise täpsusega (15/31), Baskonia näitaja oli 24 (7/29). Lauast hankis Valencia 44 ja Baskonia 30 palli.

Kaheksast kaugviskest neli tabanud Jean Montero kogus Valencia parimana 20 punkti, lisaks jäi tema arvele seitse lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Braxton Key ja Nathan Reuvers lisasid omalt poolt 14 ja 13 silma. Baskonia edukaim oli 16 punkti visanud Timothe Luwawu-Cabarrot.

Võiduga tõusis Valencia (19-10) turniiritabelis tiitlikaitsja Fenerbahce (21-7) seljataha teiseks. Baskonia (9-20) langes koha võrra 18. positsioonile.

Suure võidu võttis ka Madridi Real, kes sai kodus Müncheni Bayernist jagu numbritega 93:70 (19:12, 34:21, 25:14, 15:23). Reali mänguvankrit vedas Mario Hezonja 16 punktiga, Bayerni särgis kerkis 17 punktiga üleplatsimeheks Justinian Jessup. Real (18-11) jätkab tabelis neljandal kohal, Bayerni (12-17) leiab 15. realt.

Teised tulemused:

Dubai - ASVEL 96:85

Monaco - Tel Avivi Maccabi 86:91

Tel Avivi Hapoel - Milano Olimpia 92:86

Ateena Panathinaikos - Paris 99:104