Flora kaitsja siirdus Slovakkia klubisse

Tallinna FC Flora ja Eesti koondise äärekaitsja Kristo Hussar liitus Slovakkia kõrgliigaklubi AS Trenciniga, kus mängivad ka Markus Poom ja Dimitri Jepihhin.

"Mul on hea meel astuda oma karjääriredelil samm edasi. Aitäh FC Florale kuue koosveedetud aasta eest! Eriti tahaksin tänada fänne, treenereid, füsioterapeute ja muidugi meeskonda, kellega koos suutsime nende aastate jooksul palju saavutada! Jään parimaid saavutusi ja ilusaid hetki meenutama! Soovin FC Florale edu edaspidiseks ning loodan, et klubi eesmärgid saavad täidetud!" ütles Hussar Flora kodulehe vahendusel.

23-aastane äärekaitsja sirgus jalgpalluriks JK Tabasalu noortesüsteemis. Ta liitus Floraga 2020. aasta kevadel ning esindas kuue hooaja jooksul klubi 127 Premium liiga kohtumises ja lõi kolm väravat. Hussar tuli Flora särgis Eesti meistriks neljal korral ja võitis korra Tipneri karikavõistlused. Eesti koondist on ta esindanud viies mängus.

1992. aastal asutatud Trencin on kahekordne Slovakkia meister. Hetkel hoiab klubi 20 vooru järel 12 meeskonna konkurentsis kaheksandat kohta.