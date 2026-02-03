Poomist saab Slovakkias Jepihhini meeskonnakaaslane

FC Flora ja Eesti jalgpallikoondise 26-aastane keskpoolkaitsja Markus Poom siirdus Slovakkia kõrgliigaklubisse AS Trencin, kus mängib ka Dimitri Jepihhin.

"Aitäh FC Flora perekond! Olid väga edukad koosveedetud aastad täis unustamatuid mälestusi. Soovin klubile palju edu ja jään tänutundega tagasi vaatama sellele perioodile!" ütles Poom Flora pressiteate vahendusel.

FC Flora spordidirektori Taavi Trasbergi sõnul on tal hea meel, et Poom astub oma karjääris järgmise sammu. "Töötame selle nimel, et meie jalgpallurid jääksid välisklubidele silma ning saaksid võimaluse end proovile panna. Markus läheb Slovakkiasse väga hea hooaja pealt - mullu osales ta 30 Premium liiga kohtumises, lõi nendes kümme väravat ja andis kümme tulemuslikku söötu. Soovin FC Florga kogukonna nimel Markusele palju edu ja kordaminekuid uues klubis!"

Inglismaal Derbys sündinud Poom liitus FC Floraga 2016. aastal FC Nõmme Unitedist. Tänaseks on tema nimel viis FC Flora särgis võidetud Eesti meistritiitlit ning 180 mängu ja 31 väravat Premium liigas. Aastatel 2023-2024 mängis Poom laenulepingu alusel Iirimaa klubis Shamrock Rovers FC ning võitis 2023. aastal Iirimaa meistritiitli. Eesti koondist on Poom esindanud 33 ametlikus kohtumises.

1992. aastal asutatud AS Trencin on kahekordne Slovakkia meister (hooaegadel 2014/15 ja 2015/16). Praegu hoiab Poomi uus ja Jepihhini senine koduklubi Slovakkia Nike Ligas kümnendat positsiooni, eelmisel hooajal lõpetati 11. kohaga ning kindlustati kõrgliigakoht üleminekumängudel.