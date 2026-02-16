X!

Magnus Carlsen teenis 21. MM-tiitli

Male
Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen. Autor/allikas: Lennart Ootes/FIDE_chess/X
Male

Norra malekuulsus Magnus Carlsen võitis esimest korda Fischeri male maailmameistrivõistlused.

Endine klassikalise male maailmameister Robert Fischer tutvustas 1996. aastal Buenos Aireses versiooni malest, kus etturid asuvad oma tavalistel väljadel, kuid vigurite algasetust muudetakse. Kokku võib olla 960 erinevat algasetust.

Möödunud nädalavahetusel toimusid Saksamaal Wangelsis FIDE ehk rahvusvahelise maleliidu egiidi all korraldatud Fischeri male MM-võistlused kolmandat korda. Carlsen jõudis 2019. aasta MM-il finaali, kus kaotas ameeriklasele Wesley Sole ning 2022. aastal pidi norralane poolfinaalis tunnistama Ian Nepomnjaštši paremust.

Sel aastal õnnestus Carlsenil võitjaks tulla. Ta kaotas alagrupiturniiri jooksul vaid ühe matši ning alistas seejärel poolfinaalis usbeki Nodirbek Abdusattorovi ja finaalis ameeriklase Fabiano Caruana.

"Viimase partii ajal tekkis pähe raske tunne. Olen täiesti kurnatud," sõnas Carlsen finaali järel Norra meediale. "Turniiri jooksul oli palju intensiivseid mängupäevi ning formaadi tõttu ei saanud me mingit puhkust. Aga nii see peabki olema. MM-tiitli võitmine ei peaks olema lihtne. Praegu lihtsalt tunnen, et minu energiavarud on täiesti ammendunud," lisas ta.

35-aastane Carlsen on nüüd võitnud ühtekokku 21 MM-tiitlit: viis klassikalises males, kuus kiirmales, üheksa välkmales ja ühe Fischeri males.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Täna otse
10.55
ETV
Mäesuusatamine: meeste slaalomi 1. sõit
14.25
ETV
Mäesuusatamine: meeste slaalomi 2. sõit
20.00
ETV2
Suusahüpped: meeskondade võistlus
21.00
ETV+
Iluuisutamine: paarissõidu vabakava

viimased uudised

18:21

Flora kaitsja siirdus Slovakkia klubisse

17:55

Magnus Carlsen teenis 21. MM-tiitli

17:17

Mihkels alustas AÜE velotuuri 15 kohaga: panime viimase ringteega puusse

16:50

Ralf Aron vigastas karmis avariis selga

16:16

Täht pääses finaali, blokis säranud Saaremaa pidas põnevusmängu Viiberiga

15:38

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

15:10

Hollandi lühirajauisutajad nopivad kuldmedaleid

14:35

Heiko Rannula avalikustas kandidaadid MM-valikmängudeks Rootsiga

13:53

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

13:47

Joe Noormets: miks just sportlased peavad olema apoliitilised?

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.02

Henry Sildaru ei pääsenud Big Airi kvalifikatsioonist edasi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:38

Meillard tuli pärast norralase eksimust olümpiavõitjaks, Laine katkestas Uuendatud

15.02

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

15.02

Vittozzi veatu laskmine tõi Itaaliale esimese laskesuusakulla, Külm 22. Uuendatud

00:02

Hase ja Volodin kogusid lühikavas esmakordselt üle 80 punkti Uuendatud

00:21

Kahekordne olümpiavõitja Ruud: Henryl on tohutult potentsiaali!

09:49

Meeste hokiturniiril sai paika sõelmängude tabel

15.02

Petrõkina sai teada lühikava stardiaja: harjutasin ootamist ka treeningul

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo