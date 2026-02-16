Magnus Carlsen teenis 21. MM-tiitli

Endine klassikalise male maailmameister Robert Fischer tutvustas 1996. aastal Buenos Aireses versiooni malest, kus etturid asuvad oma tavalistel väljadel, kuid vigurite algasetust muudetakse. Kokku võib olla 960 erinevat algasetust.

Möödunud nädalavahetusel toimusid Saksamaal Wangelsis FIDE ehk rahvusvahelise maleliidu egiidi all korraldatud Fischeri male MM-võistlused kolmandat korda. Carlsen jõudis 2019. aasta MM-il finaali, kus kaotas ameeriklasele Wesley Sole ning 2022. aastal pidi norralane poolfinaalis tunnistama Ian Nepomnjaštši paremust.

Sel aastal õnnestus Carlsenil võitjaks tulla. Ta kaotas alagrupiturniiri jooksul vaid ühe matši ning alistas seejärel poolfinaalis usbeki Nodirbek Abdusattorovi ja finaalis ameeriklase Fabiano Caruana.

"Viimase partii ajal tekkis pähe raske tunne. Olen täiesti kurnatud," sõnas Carlsen finaali järel Norra meediale. "Turniiri jooksul oli palju intensiivseid mängupäevi ning formaadi tõttu ei saanud me mingit puhkust. Aga nii see peabki olema. MM-tiitli võitmine ei peaks olema lihtne. Praegu lihtsalt tunnen, et minu energiavarud on täiesti ammendunud," lisas ta.

35-aastane Carlsen on nüüd võitnud ühtekokku 21 MM-tiitlit: viis klassikalises males, kuus kiirmales, üheksa välkmales ja ühe Fischeri males.