KUULA | "Võimlas" räägiti taliolümpia raskest algusest

Taliolümpia ei ole Eesti koondisele hästi alanud. Kurlingupaar poolfinaali ei pääsenud, Henry Sildaru jäi pargisõidu finaali ukse taha, murdmaa- ja laskesuusatajad esimestes sõitudes õiget minekut ei leidnud. Miks on olümpia nii raskelt alanud?

Olümpia esimestel päevadel pakkus kõige rohkem kõneainet Lindsey Vonni ränk kukkumine naiste kiirlaskumises. Peagi algab kõrgetasemeline jäähokiturniir.

Stuudios analüüsisid olümpia esimesi võistluspäevi Kristjan Kalkun ja Juhan Kilumets, otse sündmuste keerisest liitus aruteluga Ivar Lepik.