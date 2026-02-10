X!

Doris Kudre sai karmides tingimustes toimunud MK-etapil 13. koha

Orienteerumine
Doris Kudre
Doris Kudre Autor/allikas: Timo Mikkola
Orienteerumine

Rootsis Luleas lõppes suusaorienteerumise MK-sarja teine ring tavarajaga. Ligi 20-kraadises külmas toimunud võistlusel oli eestlastest parim Doris Kudre, saavutades 13. koha.

17,5 kilomeetri pikkuse raja võitis ülekaalukalt norralanna Anna Ulvensoen ajaga 1:35.31. Talle järgesid MK-sarja liider, rootslanna Frida Sandberg (+2.47) ja norralanna Birgit Dorthea Kleppa Madslien (+6.28), kelle jaoks oli tegu esimese individuaalse MK-medalikohaga.  

Doris Kudre lõpetas võistluse 13. kohal, kui kaotas 10.03. Eestlanna jäi enda sooritusega üldjoontes rahule. "Orienteerumistehniliselt tegin kontrollitud sõidu. Teisel ringil tegin head orienteerumist koos soomlanna Ekströmiga, kellele rajal järele jõudsin. Raja tehnilises osas parandasin enda positsiooni oluliselt. Füüsiliselt oli väga raske päev, pea kahetunnise võistluse jaoks oli ilm väga külm. Uisuradadel sõites kaotasin mõlema ringi lõpus palju, reied olid täitsa külmunud ja jalgu oli väga raske liigutada," sõnas ta.

Meeste tavaraja võitis kuuekordne maailmameister, alates 2023. aastast Rootsit esindav Andrei Lamov, kes sai tänavu 40-aastaseks. 20 kilomeetri pikkusel rajal oli Lamovi võiduaeg 1.34.50. Talle järgnesid norralased Jörgen Baklid 59-sekundilise kaotusega ja Styrk Kamsvaag kaotusega 1.54.

Eestlastest oli parim lühirajal kõrge kuuenda koha võitnud Olle Ilmar Jaama. Esmaspäevasel pikemal distantsil tal sama edu korrata ei õnnestunud ning tulemuseks oli 21. koht, kaotusega 11.06. 

53 startinu seas oli Timo Kudre (+21.54) 34. ning Chris Marcus Krahv (+26.38) 38. Suusaorienteerumise MK-sari lõppeb 1.-6. märtsil Jaapanis Rusutsus toimuvate maailmameistrivõistlustega. 

Toimetaja: Anders Nõmm

multimeedia

