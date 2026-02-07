X!

Aidu sõudekanal saab oma esimese rahvusvahelise võistluse

Sõudmine
Aidu veeseikluskeskuse sõude- ja aerutamiskanal.
Aidu veeseikluskeskuse sõude- ja aerutamiskanal. Autor/allikas: Kristjan Kundla
Sõudmine

Rahvusvahelise sõuderegati "Baltic Cup" juhatus on otsustanud 2026. aasta regati korraldamise õiguse anda Eesti Sõudeliidule koostöös Aidu Veespordikeskusega.

Tänu sellele, et Aidu sõudekanal sai läinud suvel, Eesti sõudmise 150-ndal aastal, kauaoodatud rajad (nn Albano-süsteemi), sai selle võistluse korraldamise õigus üldse kõne alla tulla, vahendab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

Regatt toimub traditsiooniliselt septembri viimasel nädalavahetusel – sel aastal 26-27. septembril. Algselt oli sõudeliidu poolt tehtud taotlus 2027. aasta regati korraldamiseks, kuna 2026 korraldamist taotlesid lätlased. Aastavahetusel selgus, et Lätisse radadega sõudedistantsi ei teki ja nii paluti eestlastel kaaluda võimalust korraldada regatt juba 2026. aastal.

"Baltic Cupi" tasemel võistluse läbiviimine on üheks eelduseks, et saaks hakata taotlema rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamise õigust. Tavapärane gradatsioon on U-19 EM, U-23 EM, U-19 ja U-23 MM, MK-etapp, EM ja MM.

"Baltic Cup" või ka "Open Baltic Cup" on U-18 vanuseklassi lahtine rahvusvaheline võistlus, mille võivad osaleda kõik riigid, kuid üldjuhul on osalejateks üheksa Läänemere-äärse riigi sportlased. Tavapäraselt on osalejate arv olnud 300 piires.

Eestis on "Baltic Cup" korraldatud 2019. aastal Viljandis ja 2000. aastal Pärnus.

Toimetaja: Siim Boikov

viimased uudised

16:46

Laura Lizette Sander sõitis AÜE velotuuri etapil 15 parema sekka

16:17

TalTech/Nordaid lubas BARRUS/Võrul viigistada, kuid võttis viiendas geimis võidu

15:37

Mihkels pälvis Omaani velotuuri avaetapil seitsmenda koha

15:11

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaari turniir jätkub Norra vastu Uuendatud

15:09

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

14:39

Lajal viis Eesti tennisekoondise eduseisu

14:32

VAATA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis Uuendatud

14:10

FOTOD | Darta Zunte harjutab olümpiarajal

13:48

Esimese kulla võitis Šveitsi mäesuusataja, ülejäänud medalid korraldajatele Uuendatud

13:09

Aidu sõudekanal saab oma esimese rahvusvahelise võistluse

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

14:32

VAATA OTSE | Henry Sildaru olümpia algab pargisõidu kvalifikatsioonis Uuendatud

06.02

VIDEO | Eesti delegatsioon hoidis avatseremoonial rahvakultuuri au sees

06.02

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

15:11

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaari turniir jätkub Norra vastu Uuendatud

13:48

Esimese kulla võitis Šveitsi mäesuusataja, ülejäänud medalid korraldajatele Uuendatud

06.02

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme Uuendatud

15:09

Frida Karlsson alustas olümpiat jõudemonstratsiooniga Uuendatud

06.02

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo