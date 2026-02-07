Aidu sõudekanal saab oma esimese rahvusvahelise võistluse

Tänu sellele, et Aidu sõudekanal sai läinud suvel, Eesti sõudmise 150-ndal aastal, kauaoodatud rajad (nn Albano-süsteemi), sai selle võistluse korraldamise õigus üldse kõne alla tulla, vahendab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

Regatt toimub traditsiooniliselt septembri viimasel nädalavahetusel – sel aastal 26-27. septembril. Algselt oli sõudeliidu poolt tehtud taotlus 2027. aasta regati korraldamiseks, kuna 2026 korraldamist taotlesid lätlased. Aastavahetusel selgus, et Lätisse radadega sõudedistantsi ei teki ja nii paluti eestlastel kaaluda võimalust korraldada regatt juba 2026. aastal.

"Baltic Cupi" tasemel võistluse läbiviimine on üheks eelduseks, et saaks hakata taotlema rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamise õigust. Tavapärane gradatsioon on U-19 EM, U-23 EM, U-19 ja U-23 MM, MK-etapp, EM ja MM.

"Baltic Cup" või ka "Open Baltic Cup" on U-18 vanuseklassi lahtine rahvusvaheline võistlus, mille võivad osaleda kõik riigid, kuid üldjuhul on osalejateks üheksa Läänemere-äärse riigi sportlased. Tavapäraselt on osalejate arv olnud 300 piires.

Eestis on "Baltic Cup" korraldatud 2019. aastal Viljandis ja 2000. aastal Pärnus.