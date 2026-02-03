X!

KUULA | "Võimla" teeb eelvaate olümpiamängudele

Foto: Laura Raudnagel/ERR
Milano Cortina taliolümpiamängud algavad. Milline on Eesti koondise seis? Kas medaliootus on põhjendatud? Mida oodata avatseremoonialt? Kas kõik võistluspaigad on üldse valmis?

Spordisaate "Võimla" stuudios arutlevad olümpiale sõitev Maarja Värv, kommentaatorina pika olümpiapausi lõpetav Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets.

Juttu tuleb ka aasta esimesest tennise suure slämmi turniirist Austraalias, Eesti tennisetippude tegemistest ja kergejõustiku sisehooajast.

viimased uudised

13:38

Alutaguse maraton viib üle järvede

13:18

Olümpia korraldusjuht tunnistas suuri raskusi mängude ettevalmistamisel

12:46

28 Eesti jalgpalliklubi saatsid UEFA-le Venemaa küsimuses pöördumise

12:17

Greenpeace soovib Itaalia suurfirmat olümpiasponsorite seast välja

11:32

KUULA | "Võimla" teeb eelvaate olümpiamängudele

11:11

Aerutajad valisid aasta paremaid

11:04

Klubide sarja avaetapi võitis Viru SK

10:43

Trekisõidu EM-il on nähtud juba mitut maailmarekordit

10:15

FOTOD | Eesti skeletonikaardile viinud Darta Zunte naudib olümpiaõhku

09:36

Eesti lippu kannavad olümpia avatseremoonial Talihärm ja Liiv

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

02.02

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

02.02

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

02.02

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

02.02

FIFA president lubas taas Venemaa rahvusvahelisele areenile tagasi tuua

02.02

Maailma edetabelis võimsalt kerkinud Glinka jõudis Lajalile järele

02.02

Eesti kettalennutajad kaitsesid edukalt EM-tiitlit

02.02

Otepää laskesuusatamise MK-etapiks tuli müüki piiratud koguses päevapileteid

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

02.02

VIDEO | Väravavahtide kaklus algatas Tampa Bay Lightningu tagasituleku

