KUULA | "Võimla" teeb eelvaate olümpiamängudele
Milano Cortina taliolümpiamängud algavad. Milline on Eesti koondise seis? Kas medaliootus on põhjendatud? Mida oodata avatseremoonialt? Kas kõik võistluspaigad on üldse valmis?
Spordisaate "Võimla" stuudios arutlevad olümpiale sõitev Maarja Värv, kommentaatorina pika olümpiapausi lõpetav Tarmo Tiisler ja Juhan Kilumets.
Juttu tuleb ka aasta esimesest tennise suure slämmi turniirist Austraalias, Eesti tennisetippude tegemistest ja kergejõustiku sisehooajast.
