Ilves sai viimasel olümpiaeelsel võistlusel 14. koha

Eesti kahevõistleja Kristjan Ilves teenis maailmakarikaetapil Austrias Seefeldis pühapäeval 14. koha ehk hoidis oma hüppevõistlusel teenitud kohta.

Gunderseni meetodiga võistluse hüppevoorus sai eestlane kirja 98 meetrit ja teenis selle eest 104,0 punkti, mis tähendas 14. kohta ning rajale minekut minut ja 45 sekundit pärast liidrit.

12.5 kilomeetri pikkusel murdmaasõidul Ilves kordagi esikümnekohta tõeliselt ei ohustanud ja tuligi 14. kohale, kaotades võitjale lõpuks kahe minuti ja 46,2 sekundiga.

Hüppevooru järel seitsmendal kohal olnud norralane Jens Luraas Oftebro tõusis võitjaks (30.27,8), edestades 3,7 sekundiga hüppevõistluse parimat Stefan Retteneggerit (Austria). Kolmandana mahtus pjedestaalile Vinzenz Geiger (Saksamaa; +18,6).

Kaheksa hulka tulid veel Einar Luraas Oftebro (Norra; +42,3), Johannes Lamparter (Austria; 43,2), Ilkka Herola (Soome; +49,7), Johannes Rydzek (Saksamaa; +1.40,7) ja Andreas Skoglund (Norra; +2.06,4).

Järgmisena ootavad kahevõistlejaid ees võistlused Milano Cortina olümpiamängudel.

"Tänane päev kokkuvõttes raske ja kehva," lausus Ilves. "Hüppemäel on millegipärast iga päevaga hüpped kehvemaks läinud. Ei tea, kas mägi on natuke... mis juba ajalooliselt on iga päevaga natuke raskemaks läinud - kuidagi jookseb siin mäel veits juhe kokku."

"Sellepärast väga ei muretse. Nädala alguses olid esimesed hüpped suht okeid. Ma arvan, et siin on vaja lihtsalt korraks mäge vahetada, pea puhtaks saada ja teha oma asja edasi."

"Murdmaarajal... täna keha üldse ei toiminud," jätkas Ilves. "Keha jookseb suht lukku, kui tahad kiiremini sõita. Varasemalt on kõvasti trenni tehtud ja loodetavasti siis hetkel on praegu selline seis, kus on vaja natuke puhata, taastuda ja saada kompenasatsioon."

"Eks näha, kuhu poole see läheb, aga loodetavasti läheb paremuse suunas. Kümme päeva või midagi sellist on võistlusteni jäänud. Loodetavasti läheb seis paremaks ja üritan seda aega hästi ära kasutada."

Toimetaja: Siim Boikov

