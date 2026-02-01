Sprindidistantsil tulid Eesti meistriks Kudre ja Kaasiku

Meeste põhiklassis (4,8 km) oli heitlus esikoha nimel tasavägine: viimase kilomeetrini jagasid liidrikohta Andres Rõõm (OK Ilves) ja Kevin Hallop (Värska OK Peko), kuid raja lõpuosa sõitis kindlamalt alles 18-aastane järvalane Kerto Kaasiku (OK JOKA), kes kulutas raja läbimiseks 14.53 ning võitis ühtlasi meesjuunioride arvestuses. Hõbemedalile tuli üheksasekundilise kaotusega Kevin Hallop (Värska OK Peko, 15.02), ning pronksi sai Andres Rõõm (OK Ilves, 15.09).

Naiste põhiklassis võitis kuldmedali favoriidina rajale läinud Doris Kudre (Värska OK Peko), kes läbis 4,2 km pikkuse raja 13.56-ga, edestades järgmisi konkurente enam kui minutiga. Hõbedale tuli 17-aastane Anett Liisa Parts (OK JOKA, 15.02) ja pronksile Mareli Vaher (Tartu Katoliku SK, 15.20). Parts ja Vaher olid ühtlasi naisjuunioride (N20) arvestuse kiireimad.

Võistlused korraldas Rakvere orienteerumisklubi peakorraldaja Kuno Rooba eestvedamisel. Pühapäeval selgitatakse samas Eesti meistrid suusaorienteerumise sprinditeates.

Eesti meistrid teistes vanuseklassides:

N14: Karoliine Oja (OK Kobras)

N16: Mia Esta (Hiiu OK/Hiiumaa Spordikool)

N18: Gerlin Lipp (Rakvere OK)

N40: Siiri Mere (Värska OK Peko)

N50: Ingrit Kala (Värska OK Peko)

N60: Marje Viirmann (Harju OK)

M14: Hugo Georg Jürison (OK Kobras/Põlva SPK)

M16: Morten Mõttus (Värska OK Peko/Lu.Mi)

M18: Henri Kersna (OK Ilves)

M40: Kaarel Kallas (OK JOKA)

M50: Raul Kudre (Värska OK Peko)

M60: Mart Külvik

M70: Toivo Saue (Hiiu OK)