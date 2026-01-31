X!

St. Pauli jäi jälle võiduta, Werder võttis vajaliku viigipunkti

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pikenes Karol Metsa koduklubi St. Pauli võiduta seeria kuuele mängule. Karl Jakob Heina tööandja Bremeni Werder sai vajalikku punktilisa.

St. Pauli oli sunnitud 20. voorus tunnistama võõrsil Augsburgi 2:1 paremust. Danel Sinani viis St. Pauli täpse penaltiga 32. minutil juhtima, kuid kümme minutit hiljem viigistas seisu Michael Gregoritsch ja sama mees lõi ka 59. minutil Augsburgi võiduvärava. Mets tegi St. Pauli kolmemehelises tagaliinis kaasa kogu kohtumise.

Karl Jakob Hein vaatas varumeestepingilt, kuidas Werder tegi koduväljakul 1:1 viigi Mönchengladbachiga. Werder vormistas viigipunkti alles 90+4. minutil, kui suurepärase kauglöögi virutas külaliste võrku Keke Topp.

Werder tõusis viigipunktiga tabelis koha võrra kõrgemale 14. positsioonile (19 punkti), St. Pauli on eelviimasel ehk 17. kohal (14 p).

Teised tulemused:

Eintracht - Leverkusen 1:3
Hoffenheim - Union 3:1
Leipzig - Mainz 1:2

Toimetaja: Henrik Laever

