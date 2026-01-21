X!

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

Kergejõustik
Rahvusvaheline mitmevõistlus Tallinnas 2. päev
Rahvusvaheline mitmevõistlus Tallinnas 2. päev
Kergejõustik

Jaanuari viimane ja veebruari esimene päev toovad Tallinnasse taas kokku tipptasemel mitmevõistlejad üle maailma, kui juba 17. korda toimub Rahvusvaheline mitmevõistlus TALLINN 2026.

Möödunud aastal Tallinna kergejõustikuhallis seitsmevõistluse Euroopa rekordi püstitanud norrakas Sander Skotheim naaseb, et jahtida oma neljandat järjestikust võitu. Aasta tagasi püstitas ta Tallinnas Euroopa rekordi tulemusega 6484 punkti, vaid kuu aega hiljem parandas ta seda tulemust veelgi, kui krooniti Apeldoornis Euroopa sisemeistriks uut rekordit tähistava 6558 punktiga.

Eesti meestest asuvad kodupubliku ees võistlustulle Risto Lillemets, Rasmus Roosleht ja Hans-Christian Hausenberg. Skotheimile ja Eesti meestele pakuvad konkurentsi ka ameeriklane Devon Williams ning tšehhid Vilem Strasky ja Ondrej Kopecky.

Naiste viievõistluses teeb oma debüüdi Rahvusvahelisel mitmevõistlusel Pippi Lotta Enok, kelle nimele kuulub alates möödunud talvest Eesti rekord tulemusega 4593 punkti. Enokist tugevama isikliku rekordiga asub Tallinnas starti poolatar Paulina Ligarska (4615 punkti). Tugevat konkurentsi pakuvad neile ka ungarlanna Szabina Szucs, itaallanna Sveva Gerevini, ukrainlanna Yuliia Loban ja rootslanna Bianca Salming.

Rahvusvaheline mitmevõistlus TALLINN 2026 on sportlastele hea võimalus koguda väärtuslikke reitingupunkte ja püüda pääset märtsis Torunis toimuvatele sisemaailmameistrivõistlustele. Võistlus kuulub World Athletics Combined Events Tour sarja ning omab World Athletics hõbetaset. Tegemist on ainsa nii kõrgetasemelise sisevõistlusega Euroopas, kus kavas on nii meeste seitsmevõistlus kui naiste viievõistlus.

Osalejate nimekirjaga saab tutvuda võistluse kodulehel, piletid on eelmüügis Piletitaskus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

