Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

Iluuisutamine
Foto: Riinu Liis Lajal
Iluuisutamine

Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel mullu medali võitnud sportlaste tänuüritusel tunnustas Eesti Olümpiakomitee teisipäeval ka noori iluuisutajaid, kes valmistuvad märtsi alguses Tallinnas toimuvateks juunioride maailmameistrivõistlusteks.

Tallinnast pärit 16-aastane Vladislav Tšurakov on sel hooajal aina paremaid tulemusi saavutanud ning sügisel uisutas Bakuu juunioride GP-etapil ka uue punktirekordi.

"Olen väga rahul. Täiesti uskumatud tulemused. Ma isegi ei arvanud, et ma saan seda kõike teha, aga nüüd, kui see on kõik tehtud, olen väga rõõmus selle üle," ütles Tšurakov ERR-ile.

Võistlused on Tšurakovil õnnestunud kasvuspurdi kiuste – aasta jooksul paarkümmend sentimeetrit pikkust visanud noormees heitleb seetõttu ka väikese puusahädaga.

"Selle aastaga vist isegi kuskil 20 sentimeetrit, see on väga palju. Kindlasti see mõjub ka. Mul on praegu väike vigastus selle pärast, aga tulemust see ei mõjuta," märkis Tšurakov, kelle kahe kava rekord on 167,73 punkti.

Tšurakov teeb tööd ja loodab, et jõuab vormi koduseks juunioride MM-iks. Möödunud aastal sai ta MM-il 26. koha. [Eesmärk on] vähemalt sama tulemus teha, aga tahaks ikka finaali jõuda."

15-aastane Elina Goidina on samuti aina edusamme näidanud. Eriti hea meel on tal kolmekordse axel'i üle, mis on lõpuks õnnestunud. Juba sel nädalavahetusel loodab ta Eesti noorte meistrivõistlustel oma parimat tulemust näidata.

"Ma olen väga heas vormis, tegin kõik kavas puhtalt. Olen närvis natuke, sest see on üks minu peamisi võistlusi, aga olen valmis," sõnas Goidina.

Pärast kodust jõuproovi kinnitatakse ka juunioride MM-koondis. Mullu seitsmenda koha saanud Goidina ihkab kodupubliku ees veelgi kõrgemat tulemust.

"Muidugi ootan! Ma väga ootan seda võistlust, sest see on Tallinnas ja ma tahan näidata oma kõige paremat tulemust MM-il," ütles ta. Goidina kahe kava isiklik rekord on 182,23 punkti.

Juunioride maailmameistrivõistlused toimuvad Tallinnas 4.-7. märtsini ja jõuavad ERR-i vahendusel ka teleekraanile.

Toimetaja: Henrik Laever

