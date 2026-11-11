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Goidina ja Kaljuvere võistlevad sel nädalal Tartus

Iluuisutamine
Elina Goidina
Elina Goidina Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

12.–15. novembrini ehk selle nädala neljapäevast pühapäevani peetakse Tartu Astri Arenal iluuisutamise Lõunakeskus Trophyt. Võistluse rahvusvahelistes klassides astub jääle 66 iluuisutajat kaheksast riigist.

Juunioride neidude seas kaitseb mullust võitu Elina Goidina, kes oli Tartus parim nii lühi- kui ka vabakavas. Eelmisel nädalal võitis ta Riias Volvo Open Cupi juunioride arvestuse. Riias teenis ta ka 2024. aastal juunioride Grand Prix' etapil hõbeda. Mullu sai Goidina juunioride MM-il seitsmenda koha.

Tartus on Goidina vastas kaks tänavust juunioride GP esikolmikunaist Šveitsist. Leandra Tzimpoukakis tuli kolmandaks Ljubljana ja Elisabeth Dibbern Gdanski etapil. Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) juunioride maailma edetabelis on nad vastavalt neljandal ja 13. kohal.

Mõlemat šveitslannat juhendavad Zürichis Tartust pärit Sindra Kriisa ja Linda van Troyen. Kriisa tuli sportlasena Eesti juunioride meistriks ja esindas Eestit 2012. aasta noorte taliolümpial. Treenerina jõudis ta esimest korda tiitlivõistlustele kümme aastat hiljem, Tallinnas peetud juunioride MM-il. Tema õpilane Noelle Streuli sai seal Poola esindajana 15. koha.

Naiste üksiksõidus võistleb teiste seas Maria Eliise Kaljuvere, kes võitis tänavu Eesti juunioride meistrivõistlustel Goidina ees kulla ja esindas kevadel Eestit juunioride MM-il.

Juunioride neidude lühikava algab neljapäeval, 12. novembril kell 14.30 ja naiste lühikava kell 18.20. Reedel, 13. novembril algab juunioride neidude vabakava kell 15.05 ja naiste vabakava kell 18.40.

Toimetaja: Siim Boikov

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